Với những công nghệ chăm sóc da tiên tiến, đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm cùng không gian sang trọng “hạng sao” là những yếu tố giúp Lavender By Chang - Phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Công ty TNHH Lavender Sài Gòn chinh phục được nhiều khách hàng, trong đó có nhiều người nổi tiếng, celeb…

Đàm Vĩnh Hưng, Giáng My, Bảo Thy, Nhã Phương là những khách hàng VIP tại Spa Lavender By Chang. Ảnh: Lavender By Chang

Với nhiều năm phát triển, Lavender By Chang là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào làm đẹp từ sớm. Bà Lý Thùy Chang - CEO Lavender By Chang nhấn mạnh, sử dụng công nghệ tối tân, trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc… là yếu tố quan trọng giúp quá trình điều trị hiệu quả nhanh chóng và an toàn.

Đại diện Biocell Hàn Quốc và Candela Hoa Kỳ ký kết chuyển giao công nghệ trị nám trẻ hóa Biocell Plus cho CEO Lý Thùy Chang

Bên cạnh đó, Lavender By Chang thường xuyên nghiên cứu và tìm tòi các phác đồ điều trị chuyên sâu phù hợp với làn da, cơ địa người Việt thông qua hợp tác với nhiều thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu như Candela, Biocell, Solta Medical Group, Cocoon Medical, Hydrafacial MD, Merz Aesthetic…

Một số công nghệ làm đẹp được sao Việt và khách hàng thường xuyên thực hiện như trị nám Biocell Plus, Mela Expert Pro, Laser Pico Pro; tắm trắng Max Steam, Infra Aquasonic; trắng da mặt Lift White Extra, White Plus; trẻ hóa da Thermage FLX, Ultherapy…

Lavender By Chang đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc… Ảnh: Lavender By Chang

Ngoài thiết bị hiện đại, Lavender By Chang có đội ngũ bác sĩ trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện. Theo CEO Lavender By Chang, các bác sĩ, kỹ thuật viên thường xuyên được đào tạo bởi những chuyên gia từ các hãng thẩm mỹ nổi tiếng tại Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc nhằm nâng cao trình độ thẩm mỹ và làm đẹp tiên tiến.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được chuyên gia hãng thẩm mỹ tại Mỹ trực tiếp tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Ảnh: Lavender By Chang

Lavender By Chang cũng đầu tư mạnh để mang đến không gian sang trọng với thiết kế phong cách châu Âu chuẩn Luxury. Gam màu vàng sang trọng, mùi hương nhẹ nhàng, hoa tươi nhập khẩu cùng với âm nhạc du dương và phong cách phục vụ chuyên nghiệp giúp khách hàng có những trải nghiệm làm đẹp thư giãn và hoàn hảo.

Không gian sang trọng với tone vàng nổi bật. Ảnh: Lavender By Chang

“Lavender By Chang không ngừng hoàn thiện và khẳng định tên tuổi của mình thuộc top đầu trong ngành thẩm mỹ công nghệ cao, là địa chỉ thu hút nhiều sao Việt đến làm đẹp nhất hiện nay, CEO Lavender By Chang chia sẻ.

Lệ Thanh