Ngày 7/11, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh này vừa nhận được thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến thẩm định đối với hồ sơ thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ.

Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được gửi tới các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, NN-PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lấy ý kiến thẩm định đối với hồ sơ thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình của UBND tỉnh Nam Định, trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nêu trên có ý kiến thẩm định đối với hồ sơ thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến về việc bảo đảm quốc phòng an ninh; các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bộ Tài chính có ý kiến về việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó có nguồn vốn ngân sách Nhà nước để phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ; hiệu quả kinh tế - xã hội của khu kinh tế; các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực tài chính.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến về việc kết nối hạ tầng giao thông của Khu kinh tế Ninh Cơ với khu vực bên ngoài khu kinh tế; phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có công trình cảng biển, cảng cạn bên trong Khu kinh tế Ninh Cơ; các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Bộ Công Thương có ý kiến về mục tiêu phát triển của Khu kinh tế Ninh Cơ việc phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp gắn với các dự án động lực của khu kinh tế; các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực công thương.

Bộ Xây dựng có ý kiến về việc tổ chức không gian và các khu chức năng của khu kinh tế; các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực xây dựng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về mục tiêu phát triển của Khu kinh tế Ninh Cơ; các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ NN-PTNT có ý kiến về mục tiêu phát triển của Khu kinh tế Ninh Cơ; các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Việt Hùng