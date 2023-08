Top 20 gồm các thí sinh:

Nguyễn Thị Thu Hằng - SBD 174 - Hà Nội (Best in Swimsuit)

Bùi Thị Thanh Thủy - SBD 011 - Phú Yên

Dương Thị Hồng Vy - SBD 117 - TP.HCM

Lê Thị Hồng Hạnh - SBD 314 - Thái Bình

Phạm Liên Anh - SBD 082 - Hà Nội

Bùi Thị Thục Hiền - SBD 164 - TP.HCM

Trần Hồng Ngọc - SBD 120 - Long An

Phạm Thị Hằng Nga - SBD 039 - Hà Nam

Phùng Thị Thủy - SBD 532 - Hà Nội

Nguyễn Thị Thùy Vi - SBD 116 - Trà Vinh

Nguyễn Thị Diễm Quyên - SBD 101 - Quảng Nam

Võ Quỳnh Thư - SBD 444 - Đắk Lắk

Nguyễn Hồng Diễm - SBD 332 - Cao Bằng

Phạm Thị Ánh Vương - SBD 010 - Bình Thuận

Phạm Hoàng Kim Dung - SBD 079 - Đồng Nai

Nguyễn Vĩnh Hà Phương - SBD 003 - TP.HCM (Best Introduction)

Trương Quí Minh Nhàn - SBD 158 - Thừa Thiên Huế

Lê Hoàng Phương - SBD 241 - Khánh Hòa

Bùi Khánh Linh - SBD 388 - Bắc Giang

Đặng Hoàng Tâm Như - SBD 211 - Thừa Thiên Huế

Đáng chú ý, trong quá trình gọi top 20 thí sinh chung cuộc, một thí sinh đã gặp sự cố nghe nhầm tên. Tình huống này khiến 2 MC chương trình phải nhắc lại kết quả người bước tiếp vào top 20.