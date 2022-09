Lễ khai giảng giữa mây và núi của thầy trò rẻo cao

Năm nay, điểm trường Tắk Pổ có lớp ghép gồm 2 khối 1 và 2 do cô Trà Thị Thu chủ nhiệm với 12 em, lớp mầm non do cô Hà Thị Thanh Thanh phụ trách với 26 em.

Cô Thu chia sẻ “Dù nhiều khó khăn nhưng tôi cùng cô Thanh sẽ cố gắng vượt qua. Điểm trường mới đang trong quá trình xây dựng nên hy vọng sang năm chúng tôi được học tại ngôi trường khang trang hơn”.

Cô Trà Thị Thu (giáo viên điểm trường Tắk Pổ) dẫn các em học sinh đến lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: NVCC.

Các em học sinh tại điểm trường Tăk Pổ trong lễ chào cờ. Ảnh: Trà Thị Thu.

Ảnh: Trà Thị Thu

Còn tại huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), học sinh các Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chu Huy Mân, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng… đã mang bộ trang phục truyền thống của dân tộc trong ngày khai giảng.

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My - ông Nguyễn Thanh Tú cho biết năm học 2022-2023 trên địa bàn toàn huyện có 11.726 học sinh. Trong đó, cấp mầm non có 3.033 học sinh; cấp tiểu học có 5.224 học sinh, cấp THCS có 3.469 học sinh.

Ảnh: Thanh Tú.

Các em học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Bui trong trang phục truyền thống. Ảnh: Thanh Tú.