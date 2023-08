Từ năm 2021, lịch nghỉ lễ Quốc khánh thực hiện theo Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể, vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ 2 ngày bao gồm: Ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Năm 2023, trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Chính phủ đã đồng ý với phương án vào dịp lễ Quốc khánh công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1 - 4/9. Lý do là ngày Quốc khánh 2/9 trùng vào thứ Bảy nên người lao động được nghỉ bù thêm thứ Hai (4/9).

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023 (Ảnh: Thu Hằng)

Với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy (2/9) và lựa chọn 1 trong 2 ngày thứ Sáu (1/9) hoặc Chủ nhật (3/9). Nếu ngày nghỉ cuối tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2/9

Theo dự báo thời tiết từ đêm 30/8 đến ngày 9/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước như sau:

Giai đoạn từ đêm 30/8 đến ngày 1/9: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn; từ ngày 1/9 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Giai đoạn từ đêm 1/9 đến ngày 9/9: Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.