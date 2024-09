Dù là gương mặt mới, Lê Thúy gây ấn tượng tại chương trình truyền hình thực tế của Miss Universe Vietnam 2024. Với nền tảng là cử nhân loại Giỏi ngành Kinh tế đối ngoại từ Đại học Ngoại thương, cô đã quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật, bắt đầu với việc học catwalk và làm người mẫu tự do.

Lê Thúy sẽ trình diễn bộ trang phục có tên The light of delight (Khởi nguồn của ánh sáng) trong đêm bán kết. Thiết kế này được thực hiện bởi NTK Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha, lấy cảm hứng từ ánh sáng mặt trời, thể hiện sự nhiệt huyết và năng lượng tích cực của người đẹp.

Đặc điểm nổi bật của thiết kế bao gồm chất liệu lưới và voan cao cấp, chi tiết 2 ngôi sao tượng trưng cho biểu tượng MUV trên vai áo choàng, thân váy đính kết hàng trăm viên pha lê, và corset ẩn bên trong tạo hiệu ứng siết eo. Màu vàng chủ đạo tượng trưng cho hy vọng và niềm tin, với thời gian thực hiện thủ công hơn 200 giờ.

Tham gia MUV 2024 là một quyết định táo bạo nhưng đúng đắn của Lê Thúy. Qua từng chặng đường, cô thể hiện sự trưởng thành, nỗ lực rèn luyện sự tự tin, tư duy và kỹ năng. Cô không chỉ thể hiện sự nghiêm túc trong các dự án cộng đồng mà còn cho thấy quyết tâm chinh phục vương miện trong chặng cuối của cuộc thi.

Tủ sách nuôi em là dự án cộng đồng của Lê Thúy, kêu gọi quyên góp sách cho trường học ở vùng khó khăn, tạo cơ hội tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng cao. Cô cũng tiếp tục đồng hành trong Dự án bếp gas công nghiệp tặng bản xa và dự án Trẻ khỏe nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục giới tính cho sinh viên. Những hoạt động này thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm của một đại diện Gen Z đối với cộng đồng.

Để tự tin thể hiện trên sân khấu Miss Universe Vietnam 2024, Lê Thúy đã rèn luyện bản thân với lịch trình dày đặc, trau dồi kỹ năng giao tiếp, trình diễn, ứng xử, ngoại ngữ và học catwalk cùng siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Nhờ đó, cô gây ấn tượng trong các phần thi trình diễn áo tắm, dạ hội và trang phục dân tộc với những bước catwalk đậm chất riêng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những thành tích đáng kể, Lê Thúy được coi là một trong những ứng viên tiềm năng của Miss Universe Vietnam 2024. Đêm chung kết sẽ được tổ chức ngày 14/9/2024 tại TPHCM.

Lê Thị Thúy trình diễn dạ hội:

