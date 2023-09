Lee Jong Suk Fanmeeting tour 2023 tổ chức vào 21/10 tại TP.HCM. Tour gặp gỡ người hâm mộ của tài tử khởi đầu ở Hong Kong (Trung Quốc) vào 1/7. Những buổi fanmeeting trước đó của anh tại các nước trên thế giới luôn được săn đón, cháy vé.

Lee Jung Suk sắp đến Việt Nam.

Thông tin Lee Jung Suk đến Việt Nam được rò rỉ thời gian qua khiến cộng đồng mạng râm ran. Nhiều fan hâm mộ ngóng tin tức chính thức từng ngày.

Theo BTC, vé giao lưu fanmeeting của nam diễn viên được mở bán trực tiếp từ 12h trưa ngày 25/9 với mức giá từ 1,5-4,6 triệu đồng.

Lee Jong Suk sinh năm 1989, là một trong những nam tài tử Hàn Quốc nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu hiện nay. Bước chân vào giới giải trí với tư cách người mẫu, anh rẽ ngang sang nghiệp diễn và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với hàng loạt bộ phim thành công như: Học đường, Đôi tai ngoại cảm, Bác sĩ xứ lạ, Khi nàng say giấc, Hai thế giới, Big Mouth… Khả năng diễn xuất là một trong những yếu tố khiến nam diễn viên ghi điểm trong mắt khán giả.

Năm 2010, Lee Jong Suk chính thức ra mắt với vai trò diễn viên ở cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Bước ngoặt đưa nam diễn viên trở thành sao hạng A tại Hàn Quốc là tham gia bộ phim học đường School 2013 (Học đường). Cùng năm, Lee Jong Suk đảm nhận vai nam chính bộ phim I hear your voice (Đôi tai ngoại cảm). Vai diễn này đã giúp anh nhận giải tại Korea Drama Awards.

Năm 2019, nam diễn viên dừng hoạt động đóng phim để nhập ngũ theo quy định pháp luật của Hàn Quốc. Sau 2 năm nhập ngũ, Lee Jong Suk trở lại màn ảnh rộng với The Witch: Part 2. The Other One (Sát thủ nhân tạo 2: Mẫu vật còn lại).

Năm 2022, anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai luật sư Park Chang Ho trong Big Mouth. Nhiều năm đóng phim, anh liên tiếp vướng tin hẹn hò với nhiều nữ thần nhan sắc xứ Hàn nhưng đều lên tiếng phủ nhận. Đầu năm nay, Lee Jong Suk chính thức công khai hẹn hò cùng nữ ca sĩ IU.