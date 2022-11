Lee Seung Gi bị công ty quản lý quỵt hơn 175 tỷ đồng trong 18 năm

Ngày 21/11, tờ Dispatch đưa tin Lee Seung Gi bị công ty quản lý Hook Entertainment không trả tiền doanh thu từ các sản phẩm âm nhạc phát hành trong suốt 18 năm qua. Trang này nhận được các bằng chứng về hợp đồng âm nhạc của Lee Seung Gi.

Theo Dispatch, từ tháng 10/2009 - 9/2022, Lee Seung Gi mang lại cho công ty doanh thu khoảng 9,6 tỷ won (hơn 175 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty Hook Entertainment còn làm mất sổ ghi chép kế toán từ tháng 6/2004-8/2009, nên tính tổng doanh thu từ các sản phẩm âm nhạc của Lee Seung Gi sẽ vượt mức 10 tỷ won (hơn 183 tỷ đồng).

Trước những lời cáo buộc của Lee Seung Gi, công ty quản lý cho biết phải gánh lỗ cho các sản phẩm âm nhạc cho anh. Tuy nhiên, Dispatch lại tiếp tục bác bỏ. Theo báo cáo, album thứ 6 của Lee Seung Gi thu về 1,054 tỷ won (hơn 19 tỷ đồng). Nếu trừ đi chi phí sản xuất là 172 triệu won (hơn 3 tỷ đồng), lợi nhuận thu được là 822 triệu won (hơn 16 tỷ đồng).

Bảng thống kê tài chính về doanh thu các các sản phẩm âm nhạc của Lee Seung Gi.

Hồi tháng 1/2021, Lee Seung Gi yêu cầu công ty giải quyết hóa đơn nhưng lại nhận được những phản hồi như: "Cậu là ca sĩ gây lỗ, làm sao chúng tôi trả lương cho cậu được?", "Phí quảng bá album đắt đỏ lắm chứ!", “Chúng tôi đã nói với người trong nhóm kế toán chuẩn bị số liệu quyết toán nhưng người phụ trách không muốn nên không làm”.

Thậm chí, Lee Seung Gi còn bị giám đốc công ty đe dọa "sẽ mạo hiểm tên tuổi và tính mạng để giết Lee Seung Gi bằng mọi giá". Anh cho biết: "Thật đau lòng, tôi 37 tuổi và vẫn đang làm việc chăm chỉ mà lại bị đe dọa và chửi bới như một học sinh trung học 18 tuổi".

Khi scandal nổ ra, Hook Entertainment vấp phải làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Công ty cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề nhẹ nhàng để không gây thêm hiểu lầm giữa hai bên".

Ngôi sao Hàn Quốc Lee Seung Gi sinh năm 1987, là một ca sĩ, diễn viên, dẫn chương trình và ngôi sao giải trí người Hàn Quốc. Được biết đến với cái tên "Hoàng tử Ballad", anh sở hữu số lượng lớn các bài hit như "Because you're my woman", "Delete", and "Return", "Words that are hard to say", "I'll will".

Thắm Nguyễn