Ngày 20/12, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bị can Đ.N.T. (SN 1999, trú thôn Ba Hương, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My) về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 11/12, trên đường đi về nhà, T. nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị H. nên đi thẳng vào nhà của cô gái này. Tại đây, T. dùng vũ lực khống chế chị H. để thực hiện hành vi đồi bại.

Lợi dụng sơ hở khi đối tượng T. chuẩn bị quan hệ tình dục, chị H. dùng chân đạp mạnh vào người nam thanh niên này, rồi bỏ chạy ra ngoài sân kêu cứu.

Nghi phạm Đ.N.T. tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Ca

Tuy nhiên, T. đã cầm dao đuổi theo và dùng tay bịt miệng chị H., yêu cầu vào nhà nhưng nạn nhân không đồng ý. Lúc này, T. dùng dao đâm nhiều phát vào vùng lưng và bụng của chị H. rồi bỏ trốn.

Rất may, nạn nhân được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.

Nhận tin báo án, Công an huyện Bắc Trà My lập tức tổ chức truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 22h cùng ngày, các trinh sát đã phát hiện và tiến hành giữ khẩn cấp T.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.