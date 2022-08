Leonardo DiCaprio 'Titanic' chia tay bạn gái kém 23 tuổi sau 4 năm yêu

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974 còn Camila Morrone sinh năm 1997. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2018. Thông tin họ đột ngột chia tay khiến nhiều người bất ngờ. Camila Morrone là bạn gái gắn bó lâu nhất với tài tử Titanic và từng được anh giới thiệu với bố mẹ. Một nguồn tin chia sẻ với PEOPLE vào thời điểm tháng 6/2020 rằng Leonardo DiCaprio và Camila Morrone yêu nhau say đắm. Cặp đôi ở bên nhau gần như 24/7. Vào dịp Quốc khánh Mỹ ngày 4/7 vừa qua, Leonardo DiCaprio và Camila Morrone vẫn công khai xuất hiện bên nhau và dành thời gian đi nghỉ ở Malibu.

Trả lời phỏng vấn tờ Los Angeles Times tháng 12/2019, người đẹp sinh năm 1997 đã chia sẻ về khoảng cách tuổi tác với bạn trai hơn 23 tuổi. "Không có nhiều mối quan hệ ở Hollywood cũng như lịch sử thế giới mà cặp đôi có khoảng cách tuổi tác quá lớn. Tôi nghĩ người ta có quyền hẹn hò với người họ muốn". Nữ diễn viên kiêm người mẫu cũng bày tỏ sự thất vọng vì mọi người chỉ nhắc đến cô đi liền với Leonardo DiCaprio trong khi trước khi hẹn hò Camila Morrone cũng có tên tuổi và sự nghiệp riêng.

Sắp tới Camila Morrone sẽ tham gia series Daisy Jones & The Six trong khi Leonardo DiCaprio tái hợp với đạo diễn lừng danh Martin Scorsese trong bộ phim Killers of the Flower Moon.