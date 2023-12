Trấn Thành thắng lớn trong lần tổ chức đầu của DANAFF.

Tại DANAFF I, Trấn Thành giành giải Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất hạng mục Phim Việt Nam dự thi nhờ Nhà bà Nữ - phim do anh viết kịch bản, đóng chính, đạo diễn kiêm nhà sản xuất và đạt doanh thu cao nhất lịch sử với 475 tỷ đồng.

DANAFF II lấy chủ đề "Nhịp cầu Châu Á" do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì ấn định ngày tổ chức từ 2-6/7/2024 tại Đà Nẵng.

DANAFF II vẫn giữ khung chương trình của một LHP chuyên nghiệp với: Lễ Khai mạc và Bế mạc - Trao giải được truyền hình trực tiếp trên VTV. Chương trình phim Châu Á và phim Việt Nam dự thi với các giải thưởng giá trị; Chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay giới thiệu những bộ phim Việt Nam tuyển chọn, mới sản xuất; Chương trình phim chọn lọc của Đà Nẵng; Chương trình tiêu điểm về nền điện ảnh một quốc gia.

Bên cạnh đó là Chương trình giới thiệu phim của khách mời quốc tế nổi tiếng; Hội thảo và Tọa đàm quốc tế; Giao lưu nghệ sĩ với khán giả; Workshop Ươm mầm tài năng; Tham quan các di tích, danh thắng, quảng bá bối cảnh quay phim... Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, DANAFF II sẽ trao giải Thành tựu điện ảnh cho một nhà làm phim xuất sắc, có nhiều đóng góp cho điện ảnh và sẽ duy trì hằng năm.

TS. Ngô Phương Lan là Giám đốc DANAFF.

BTC mở đăng ký cho tất cả các nhà làm phim, hãng phim gửi phim tham dự DANAFF II, bắt đầu từ 19/12/2023. BTC sẽ lập Hội đồng tuyển chọn để quyết định các phim vào các hạng mục Phim dự thi và Điện ảnh Việt Nam hôm nay.

DANAFF II có 3 BGK là BGK Phim Châu Á, Phim Việt Nam và NETPAC. Mỗi BGK gồm các chuyên gia, ngôi sao, nhà làm phim nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế.

Các giải thưởng của DANAFF II 2024 gồm: Hạng mục Phim Châu Á dự thi (do BGK Phim Châu Á quyết định) và Hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc do BGK NETPAC quyết định được chọn trong Phim Việt Nam dự thi, không kèm tiền thưởng. Giải Khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong các phim tham dự Chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay không kèm tiền thưởng. Giải Thành tựu điện ảnh là một Cúp DANAFF không kèm tiền thưởng.

