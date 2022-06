Lí do khiến The Mirae Park hấp dẫn gia đình trẻ

Để chào đón các cư dân tương lai trải nghiệm cuộc sống sôi động tại The Mirae Park, sáng 26/6 tới đây, tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), MIK Group tổ chức lễ giới thiệu và mở bán tòa căn hộ thoáng đạt nhất dự án - The Lake Premium. Tại sự kiện, khách hàng sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng gồm các phần quà giá trị như: 5 xe Honda SH150i; 5 Apple Macbook Air, 05 Apple iPhone 13 Pro Max;… cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Thông tin chi tiết tòa The Lake Premium và phân khu The Mirae Park - dự án Imperia Smart City truy cập Website: http://imperiasmartcity.com/