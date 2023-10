Đêm nay lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League tiếp tục với các trận đấu còn lại hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính.

Barcelona tiếp đón Shakhtar, Celtic vs Atletico Madrid, PSG vs AC Milan, Newcastle vs Dortmund, Young Boys vs Man City...

FPT Play là đơn vị nắm giữ bản quyền UEFA Champions League tại Việt Nam. Tất cả các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp những trận cầu đinh của giải đấu số 1 châu Âu, cấp độ CLB.