Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/1/2024

Lịch thi đấu Asian Cup 2023

21/1 - 21h30: Oman vs Thái Lan (FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ)

22/1 - 0h30: Kyrgyzstan vs Saudi Arabia (FPT Play, VTV2)



Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2023/24

21/1 - 21h00: Sheff Utd vs West Ham (K+SPORT1, K+ACTION, ON Football)

21/1 - 23h30: Bournemouth vs Liverpool (K+SPORT1, ON Football)

Lịch thi đấu Bundesliga 2023/24

21/1 - 21h30: Bayern vs Bremen (ON Sports News)

21/1 - 23h30: M'gladbach vs Augsburg (ON Sports News)

Lịch thi đấu Serie A 2023/24

21/1 - 18h30: Frosinone vs Cagliari (ON Sports+)

21/1 - 21h00: Empoli vs Monza (ON Sports+)

22/1 - 0h00: Salernitana vs Genoa (ON Sports+)

22/1 - 2h45: Lecce vs Juventus - Trực tiếp ON Sports+

Lịch thi đấu La Liga 2023/24

21/1 - 20h00: Osasuna vs Getafe (SCTV15)

21/1 - 22h15: Real Madrid vs Almeria (SCTV15)

22/1 - 0h30: Betis vs Barcelona (SCTV15)

22/1 - 3h00: Girona vs Sevilla (SCTV15)

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

21/1 - 23h30: Racing vs Lille

21/1 - 23h30: Clermont vs Strasbourg

21/1 - 23h30: Sochaux vs Reims

21/1 - 23h30: Rouen vs Toulouse

21/1 - 23h30: Châteauroux vs Le Havre

21/1 - 23h30: Saint-Priest vs Romorantin

22/1 - 3h05: Rennes vs Marseille

Lịch thi đấu CAN 2023

21/1 - 21h00: Morocco vs Congo DR

22/1 - 0h00: Zambia vs Tanzania

22/1 - 3h00: Nam Phi vs Namibia

