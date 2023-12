Bóng đá trong nước hôm nay thu hút sự chú ý với 4 cặp đấu thuộc vòng 7 V-League: Bình Dương vs Thanh Hóa, Khánh Hòa vs CA Hà Nội, Hà Nội vs Hà Tĩnh, TP.HCM vs SLNA.

Đêm nay rạng sáng mai, bóng đá quốc tế sẽ tiếp tục sôi động với trận đấu giữa Aston Villa - Sheffield Utd thuộc vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Trận tranh hạng Ba FIFA Club World Cup 2023 giữa Urawa Red Diamonds - Al Ahly và đáng chú ý là chung kết giữa Man City - Fluminense, diễn ra vào lúc 01h ngày 23/12 (giờ Việt Nam).

Serie A mùa giải 2023/24 có trận đấu sớm vòng 17 giữa Empoli - Lazio, La Liga có cặp đấu giữa Atletico Madrid - Sevilla và các giải đấu ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP CHUNG KẾT FIFA CLUB WORLD CUP 2023 23/12 01:00 Manchester City - Fluminense FIFA CLUB WORLD CUP 2023 – TRANH HẠNG BA 22/12 21:30 Urawa Reds - Al Ahly NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 – VÒNG 18 23/12 03:00 Aston Villa - Sheffield Utd K+SPORT 1 VĐQG ITALIA 2023/24 – VÒNG 17 23/12 00:30 Empoli - Lazio ON SPORTS + Sassuolo - Genoa ON SPORTS 23/12 02:45 Monza - Fiorentina ON SPORTS Salernitana - AC Milan ON SPORTS + VĐQG BỈ 2023/24 – VÒNG 19 23/12 02:45 RWD Molenbeek - Club Brugge VĐQG ROMANIA 2023/24 – VÒNG 21 22/12 22:30 Otelul Galati - Botosani 23/12 01:30 Dinamo Bucharest - FC Voluntari CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2023/24 – VÒNG BẢNG 23/12 03:15 Nacional - Sporting Braga HẠNG NHẤT ANH 2023/24 – VÒNG 23 23/12 02:45 Bristol City - Hull City Swansea - Preston HẠNG NHẤT SCOTLAND 2023/24 – VÒNG 17 23/12 02:45 Queens Park - Dundee United Raith Rovers - Ayr United SIÊU CÚP ARGENTINA 2023 23/12 07:00 River Plate - Rosario Central VĐQG SAUDI ARABIA 2023/24 – VÒNG 18 22/12 22:00 Al Hazem - Al Ahli Al Nassr - Al Ettifaq Al Okhdood - Al Shabab VĐQG AUSTRALIA 2023/24 – VÒNG 9 22/12 15:45 Adelaide Utd - Newcastle Jets