Bóng đá Việt Nam hôm nay sẽ tập trung mọi sự chú ý về cuộc thư hùng giữa HAGL vs Công an Hà Nội ở vòng 2 V-League 1 2023/24, lúc 17h trên sân Pleiku. Ngoài ra, còn có trận derby miền Trung giữa Hà Tĩnh vs SLNA, Khánh Hóa tiếp đón Thép xanh Nam Định.

Trong khi đó, tâm điểm của bóng đá châu Âu chính là trận cầu Siêu kinh điển giữa Barca vs Real Madrid, đá vào khung giờ vàng tại Việt Nam, 21h15, tại vòng 11 La Liga.

Vòng 10 Ngoại hạng Anh đêm nay Chelsea và Arsenal cùng ra sân tiếp đón các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP V-LEAGUE 1 2023/24 - VÒNG 2 28/10

17:00 Hoàng Anh Gia Lai - Công An Hà Nội FPT Play, HTV Thể thao 28/10

18:00 Khánh Hòa - Thép Xanh Nam Định FPT Play 28/10

18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Sông Lam Nghệ An FPT Play NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 – VÒNG 10 28/10

18:30 Chelsea - Brentford K+SPORT1 28/10

21:00 Arsenal - Sheffield Utd K+SPORT1 28/10

21:00 Bournemouth - Burnley K+ACTION 28/10

23:30 Wolverhampton - Newcastle K+SPORT1 VĐQG TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 11 28/10

19:00 Almeria - Las Palmas SCTV Thể Thao 28/10

21:15 Barcelona - Real Madrid SCTV Thể Thao 28/10

23:30 Mallorca - Getafe SCTV Thể Thao 29/10

02:00 Cadiz - Sevilla SCTV Thể Thao VĐQG ĐỨC 2023/24 – VÒNG 9 28/10

20:30 Augsburg - Wolfsburg Bayern Munich - Darmstadt ON SPORTS NEWS Monchengladbach - Heidenheim Stuttgart - Hoffenheim Werder Bremen - Union Berlin 28/10

23:30 RB Leipzig - Cologne ON SPORTS NEWS VĐQG ITALIA 2023/24 – VÒNG 10 28/10

20:00 Sassuolo - Bologna ON FOOTBALL 28/10

23:00 Lecce - Torino ON FOOTBALL 29/10

01:45 Juventus - Verona ON FOOTBALL VĐQG PHÁP 2023/24 – VÒNG 10 28/10

22:00 Reims - Lorient 29/10

02:00 Lens - Nantes