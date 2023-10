Night Wolf V-League 2023/24 khởi tranh từ ngày 27/10/2023 đến tháng 7/2024. Đây giải đầu tiên mà bóng đá Việt Nam áp dụng khung thời gian tổ chức theo hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)

Vòng đấu mở màn hứa hẹn hấp dẫn với nhiều cuộc so tài đáng chú ý: Công an Hà Nội vs Quy Nhơn Bình Định, TP.HCM vs Khánh Hòa, Thép xanh Nam Định vs Quảng Nam, Hải Phòng vs HAGL, Bình Dương vs Hà Nội, SLNA vs Viettel, Thanh Hóa vs Hà Tĩnh.