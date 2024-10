Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam bắt đầu tập luyện từ ngày 5/10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ngày 8/10, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ di chuyển về Nam Định để chuẩn bị cho trận giao hữu đầu tiên dịp FIFA Days tháng 10/2024, gặp ĐT Ấn Độ vào ngày 9/10 trên SVĐ Thiên Trường.

Sau trận đấu này, Quang Hải và các đồng đội trở lại Hà Nội tập luyện cho đến ngày 14/10 tiếp tục quay về Nam Định để thi đấu trận giao hữu thứ hai gặp ĐT Li Băng, sau đó một ngày trên SVĐ Thiên Trường.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10/2024. Ảnh: VFF

Trong loạt trận giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 10/2024 do VFF tổ chức, xen kẽ giữa trận đấu của ĐT Việt Nam vs ĐT Ấn Độ và Việt Nam vs Li Băng là cặp đấu giữa Ấn Độ và Li Băng, vào ngày 12/10 cũng tại SVĐ Thiên Trường.

Sáng ngày 2/10, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10/2024.

Đáng chú ý là sự trở lại của một số gương mặt nổi bật như hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lê Phạm Thành Long, Tô Văn Vũ, Châu Ngọc Quang, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết…