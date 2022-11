Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp C1 2022-23 mới nhất

Theo kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2022/23, đáng chú ý nhất là hai cặp đấu giữa Liverpool vs Real Madrid, PSG vs Bayern Munich, Leipzig chạm trán Man City, Club Brugge đấu Benfica, Milan vs Tottenham, Frankfurt vs Napoli, Dortmund vs Chelsea và Inter Milan vs FC Porto.

Oan gia ngõ hẹp, Liverpool tái đấu Real Madrid

8 cặp đấu ở vòng 1/8 Champions League 2022/23

1. Leipzig vs Man City

2. Club Brugge vs Benfica

3. Liverpool vs Real Madrid

4. Milan vs Tottenham

5. Frankfurt vs Napoli

6. Dortmund vs Chelsea

7. Inter vs Porto

8. PSG vs Bayern

Lượt đi vòng 16 đội diễn ra vào các ngày 14, 15, 21 và 22/2/2023. Trong khi đó, lượt về diễn ra vào các ngày 7, 8, 14 và 15/3/2023.

Kết thúc vòng bảng, 8 đội có thứ hạng cao nhất ở mỗi bảng sẽ được chọn làm hạt giống. Họ sẽ không đụng nhau mà sẽ gặp các đội đi tiếp với tư cách nhì bảng. Đáng chú ý, các đội ở cùng 1 quốc gia hoặc từng gặp nhau ở vòng bảng sẽ không chạm trán ngay từ vòng 1/8.

VietNamNet sẽ cập nhật kết quả bốc thăm chia cặp vòng 1/8 và lịch thi đấu chi tiết sau khi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) công bố.