Lịch thi đấu vòng tứ kết Champions League 2022-23 (Lượt đi) Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Trực tiếp 12/4 02:00 Man City ?-? Bayern Munich FPT Play 02:00 Benfica ?-? Inter Milan FPT Play 13/4 02:00 Real Madrid ?-? Chelsea FPT Play 02:00 AC Milan ?-? Napoli FPT Play

Lịch thi đấu vòng tứ kết Champions League 2022-23 (Lượt về) Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Trực tiếp 18/4 03:00 Napoli ?-? AC Milan FPT Play 03:00 Chelsea ?-? Real Madrid FPT Play 19/4 03:00 Bayern Munich ?-? Man City FPT Play 03:00 Inter Milan ?-? Benfica FPT Play

Tám CLB vượt qua vòng 1/8 để góp mặt ở vòng tứ kết Champions League 2022/23 gồm Benfica, Chelsea, Man City, Real Madrid, Bayern Munich, Inter Milan, AC Milan và Napoli.

Lá thăm may rủi đưa Real Madrid chạm trán Chelsea, Man City đối đầu Bayern Munich, Inter Milan chỉ phải gặp Benfica bị đánh giá thấp nhất vòng tứ kết. Cặp đấu còn lại là màn nội chiến Italia giữa AC Milan vs Napoli.

4 cặp đấu ở tứ kết Champions League:

Real Madrid vs Chelsea

Inter Milan vs Benfica

Man City vs Bayern Munich

AC Milan vs Napoli

Vòng bán kết Champions League:

Bán kết 1: Thắng tứ kết 4 (AC Milan vs Napoli) vs Thắng tứ kết 2 (Inter vs Benfica)

Bán kết 2: Thắng tứ kết 1 (Real Madrid vs Chelsea) vs Thắng tứ kết 3 (Man City vs Bayern Munich)

Theo lịch, các trận lượt đi vòng tứ kết được diễn ra vào ngày 11 và 12/4, các trận lượt về được diễn ra vào ngày 18 và 19/4/2023.

Các trận lượt đi vòng bán kết được diễn ra vào ngày 9 và 10/5, các trận lượt về được diễn ra vào ngày 16 và 17/5/2023.

Trận chung kết diễn ra vào ngày 10/6/ 2023 trên sân vận động Olympic Atatürk ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Với thắng lợi đậm nhất vòng 1/8 Champions League 2022/23, theo nhà cái, Man City đang là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Man City là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Champions League 2022/23

Tại vòng tứ kết, 8 đại diện sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên bắt cặp để tranh vé đi tiếp vào bán kết. Kể từ vòng này, những đội từng đối đầu nhau ở vòng bảng hay chung một quốc gia có thể sẽ gặp nhau. Qua đó hứa hẹn sẽ tạo nên những màn tái đấu, nội chiến hoặc derby nảy lửa.

Ở mỗi cặp đấu, hai đội sẽ thi đấu trận lượt đi và lượt về ở sân tương ứng mỗi đội. Kể từ mùa giải năm ngoái 2021/22, UEFA đã bỏ luật bàn thắng sân khách, do đó trong trường hợp hai đội hòa nhau sau 180 phút thi đấu chính thức, họ sẽ bước vào hiệp phụ.

Nếu tiếp tục không thể phân thắng bại, hai đội sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu để tranh vé đi tiếp.

Kết quả lượt về vòng 1/8 Champions League 2022-23 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Trực tiếp 8/3/2023 03:00 Chelsea 2-0 Dortmund FPT Play 8/3/2023 03:00 Benfica 5-1 Club Brugge FPT Play 9/3/2023 03:00 Bayern 2-0 PSG FPT Play 9/3/2023 03:00 Tottenham 0-0 AC Milan FPT Play 15/3/2023 03:00 Porto 0-0 Inter Milan FPT Play 15/3/2023 03:00 Man City 7-0 Leipzig FPT Play 16/3/2023 03:00 Napoli 3-0 Frankfurt FPT Play 16/3/2023 03:00 Real Madrid 1-0 Liverpool FPT Play

