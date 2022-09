Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2022 là màn cạnh tranh giữa 4 đội bóng ở V-League và 2 CLB thuộc hạng Nhất.

Bốn cặp đấu vòng tứ kết gồm: Thanh Hóa vs Bà Rịa - Vũng Tàu, HAGL vs Sài Gòn, Bình Phước vs Hà Nội và Viettel vs Bình Định.

Lịch thi đấu chi tiết vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2022: