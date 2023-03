Trong thông cáo mới nhất gửi cơ quan truyền thông vào chiều tối 24/3, ông Phùng Anh Tuấn, Tổng giám đốc F88, cho biết, việc kiểm tra các phòng giao dịch tại các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang,... thời gian qua là đợt kiểm tra hành chính định kỳ của công an địa phương.

Theo ông Tuấn, ngành nghề kinh doanh hiện tại của F88 là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quản lý bởi chính quyền địa phương. Do đó, việc kiểm tra này vẫn thường xuyên diễn ra để đảm bảo an ninh trật tự, quy trình được tuân thủ theo đúng pháp luật.

Đại diện F88 nhìn nhận rằng, qua các đợt kiểm tra, doanh nghiệp sẽ rà soát, bổ sung các thủ tục còn thiếu sót tại một số phòng giao dịch, từ đó kiện toàn hệ thống vận hành kinh doanh.

F88 có mạng lưới trên toàn quốc. (Ảnh: Duy Anh)

“Thời gian tới, các đợt kiểm tra dự kiến sẽ xảy ra định kỳ theo quy trình của các cơ quan chức năng. Trước, trong và sau thời gian này, tất cả các phòng giao dịch trong hệ thống của F88 vẫn đảm bảo hoạt động, phục vụ nhu cầu của khách hàng như bình thường”, ông Tuấn cho hay.

Gần đây, cơ quan công an đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm kinh doanh của F88 tại nhiều địa phương.

Việc kiểm tra các điểm kinh doanh của F88 tập trung vào một số nội dung liên quan như: giấy phép kinh doanh; việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định; tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của các điểm kinh doanh của F88.

Mới nhất, vào hôm nay (24/3), Công an TP. Đà Nẵng đã kiểm tra 14 chi nhánh giao dịch thuộc Công ty CP kinh doanh F88 trên địa bàn thành phố.

Trước đó 2 ngày, Công an tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang cũng vừa đồng loạt kiểm tra điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn các tỉnh này.

Hôm 20/3, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra 20 địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp này tại địa phương...

Công ty F88 được thành lập vào năm 2013, có mạng lưới 830 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp không chỉ dịch vụ cho vay cầm cố mà còn phân phối bảo hiểm, thanh toán và chuyển tiền. F88 còn hợp tác với các nhà bán lẻ và đối tác công nghệ, nâng tổng số điểm giao dịch lên tới con số 4.000.

Trong giai đoạn 2016-2021, F88 đã tăng dư nợ đến 88 lần và tăng gấp 47 lần số lượng phòng giao dịch.