Link xem trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs Hà Nội: "Chung kết" Cúp tứ hùng 2022

Sau hai lượt trận, Hà Nội đang dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối và dẫn đầu, trong khi chủ nhà Hải Phòng đứng thứ 2 với 4 điểm. Thế cho nên, màn so tài giữa Hải Phòng vs Hà Nội được xem là trận chung kết

Trận đấu giữa Hải Phòng vs Hà Nội diễn ra vào lúc 19h ngày 10/6, trên sân Lạch Tray. Màn so tài này được phát sóng trực tiếp trên kênh On Football.

Đội hình dự kiến Hải Phòng vs Hà Nội

Hải Phòng: Đình Triệu, Martin Lo, Mpande, Moses, Rimario, Châu Ngọc Quang, Hải Huy, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Thái Bình, Việt Hưng.

Hà Nội: Văn Công, Vũ Minh Tuấn, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Văn Quyết, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đặng Văn Tới, Nguyễn Tuấn Anh, Zec Duro, Siladji, Nguyễn Đức Anh.

