Link xem trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản, 20h ngày 12/6

Đến từ 2 nền bóng đá hàng đầu của châu Á nên cuộc chiến giữa 2 “kỳ phùng địch thủ” U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản hứa hẹn sẽ đem đến một màn trình diễn nảy lửa cho người xem.

U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản được xem như trận chung kết sớm tại VCK U23 châu Á 2023

Sức mạnh của U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản nằm ở tuyến giữa. Vì thế trong cuộc chiến “kẻ tám lạng người nửa cân” này, đội nào kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân hiệu quả hơn sẽ có cơ hội để giành chiến thắng.

Nhìn tổng thể về lối chơi và sự bùng nổ cá nhân, ĐKVĐ U23 Hàn Quốc được đánh giá sáng nước hơn để giành quyền đi tiếp.

Đội hình xuất phát

U23 Hàn Quốc: Goh Dong Min, Park Jae Hwain, Hong Hyun Seok, Lee Sang Min, Hyeok Kyu Kwon, Choi Jun, Eom Ji Sung, Lee Kang In, Go Jae Hyeon, Jeong Sang Bin, Park Jeong In.

U23 Nhật Bản: Zion Suzuki, Kato, Anrie Chase, Kaito, Takashi, Joel Chima, Matsuoka, Saito, Yuito Suzuki, Yamada, Hosoya.

