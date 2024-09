Yagi đang khiến cộng đồng mạng “phát sốt” bởi là cá thể thuộc dòng ngựa quý chào đời tại Việt Nam.

“Đứng tim”, hồi hộp khi “đỡ đẻ” cho ngựa quý

Ngồi bên cạnh ngựa con đang say sưa ngủ ngon lành, anh Phan Đức Huấn - Trưởng Bộ phận chăm sóc, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên chia sẻ: “Để “cô công chúa” kháu khỉnh, đáng yêu đầu tiên của học viện ra đời, cả đội ngũ hàng chục con người đã mất ăn mất ngủ thậm chí nhiều lúc “đứng tim” khi theo dõi quá trình sinh nở”.

Anh Huấn kể, đêm muộn 14/9, anh quan sát thấy ngựa mẹ Cham (giống ngựa thuần chủng Belgian Draught) có dấu hiệu chuyển dạ, bắt đầu bồn chồn, đổ mồ hôi, đi lại nhiều, sau đó nằm xuống quay đầu về phía bụng và liên tục…cắn bụng. Anh đã huy động toàn bộ lực lượng nhân viên, bác sĩ của Bộ phận chăm sóc, sẵn sàng túc trực hỗ trợ quá trình sinh nở của ngựa mẹ.

“Mọi người rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên chúng tôi hỗ trợ “đỡ đẻ” cho dòng ngựa quý, có thể trạng to lớn như này nên dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án, tất cả đều khá căng thẳng”, anh Huấn nhớ lại.

Sau khi cắn bụng, ngựa mẹ quằn quại rặn đẻ suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Có lúc Cham có biểu hiện hoảng loạn tâm lý, lúc này đội ngũ chăm sóc phải liên tục trấn an. Sau những giây phú nín thở chờ đợi, cuối cùng tất cả mọi người vỡ òa khi Yagi ra đời, loạng choạng bước đi tìm bầu sữa mẹ. Chưa kịp vui mừng, đội ngũ chăm sóc phát hiện ngựa mẹ không chịu cho con bú, ngựa con có dấu hiệu lả đi, lực lượng bác sỹ, nhân viên nhanh chóng vào cuộc, phải mất nhiều giờ luyện tập, kiên nhẫn chỉ dẫn, Yagi mới được tận hưởng những dòng sữa mẹ đầu tiên.

Chỉ mới sinh vài ngày, nhưng Yagi đã khỏe mạnh, rất hiếu động và gần gũi với mọi người. Yagi thường chạy lăng xăng khám phá khắp chuồng trại, tò mò đủ thứ và tỏ ra vui sướng khi được các cô chú tại học viện vuốt ve, âu yếm.

Bên cạnh quá trình sinh nở đầy gay cấn, để có được thành quả là thế hệ F1 “mẹ tròn con vuông”, cả ekip của Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên cũng đã mất nhiều tháng trời chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngay từ khi phát hiện ngựa mẹ Cham mang bầu, đội ngũ nhân sự bộ phận chăm sóc ngựa tại học viện “bật chế độ” theo dõi, chăm sóc đặc biệt với cá thể ngựa hiếm này. Từng cử chỉ, biểu hiện tâm lý nhỏ nhất đều được bác sỹ ghi lại chi tiết. Chế độ ăn uống của ngựa mẹ cũng được thiết kế đặc biệt, có khẩu phần riêng, bổ sung vitamin để tăng cường sức khỏe, kiểm soát thể trạng. Đội cũng chuẩn bị môi trường thoải mái nhất để đón ngựa con. Cùng với đó, đội thú y cũng sẵn sàng các phương án phải can thiệp, trợ sinh, chuẩn bị bột sữa thay thế đề phòng ngựa mẹ không có sữa…

Giá trị, tầm nhìn của chủ đầu tư Vingroup

Sự xuất hiện của Yagi tại Học viện cưỡi ngựa Vinpearl khiến không ít người trầm trồ, thích thú đồng thời ấn tượng với những giá trị khác biệt mà hệ sinh thái Vingroup mang lại.

“Tôi không quá ngạc nhiên với việc này, vì tôi từng biết tại Vinpearl Safari Phú Quốc hay Nam Hội An đã có rất nhiều loài thú quý hiếm hàng đầu thế giới ra đời, sinh sôi và vẫn đang nhân lên từng ngày. Nó không đơn thuần là câu chuyện thú sinh, nó là bằng chứng cho thấy đội ngũ chăm sóc của họ ngoài trình độ chuyên môn, tính chuẩn mực, chuyên nghiệp còn là tình yêu thương, yêu nghề mới khiến cho các vườn thú ngập tràn sức sống trải dài từ Bắc tới Nam như vậy”, chị Thu Phương (Hải Phòng), quản lý diễn đàn về thú cưng chia sẻ.

Trong khi đó, bà Hồng Nhung, quản trị viên một diễn đàn mã thuật nhìn nhận, thế hệ ngựa F1 chính thức xuất hiện tại Vinpearl Horse Academy Vũ Yên đã chứng tỏ hướng đi đúng đắn của chủ đầu tư Vingroup.

“Họ đã kì công tìm đến các quốc gia có nền văn hóa cưỡi ngựa lâu đời như Mỹ, Anh, Hà Lan, Bỉ…, trực tiếp tuyển chọn và nhập khẩu những giống ngựa thuần chủng, quý giá top đầu thế giới như Akhal Teke, Friesian, Quarter… quy tụ về đây. Tất cả nhằm kiến tạo phong cách sống đẳng cấp, văn minh cho mọi người; rèn luyện thể chất, hun đúc phong thái, bản lĩnh cho các thế hệ tương lai. Đó chính là giá trị, tầm nhìn mà hiếm có chủ đầu tư nào làm được”, bà Nhung đánh giá.

Bên cạnh đó, với định hướng trở thành địa chỉ tin cậy để các cư dân thượng lưu gửi gắm “thú cưng đắt đỏ”, đồng thời là điểm đến trải nghiệm môn thể thao quý tộc dành cho du khách, bên cạnh dàn “bảo mã” quý hiếm, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl được đầu tư toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất và đầy đủ tiện nghi hiện đại. Ngoài quy mô 300 chuồng chăm sóc chuyên nghiệp, nơi đây còn quy hoạch đủ bệnh viện thú y cao cấp và các khu vực chăm sóc sức khỏe riêng biệt đáp ứng tiêu chuẩn cao bậc nhất về chăm sóc ngựa, cùng Nhà đón tiếp trung tâm phong cách Hoàng gia Anh quốc sang trọng với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp…

Với tất cả những gì đang có, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl đang từng bước vươn tới chuẩn mực, tiệm cận với những học viện cưỡi ngựa nổi tiếng thế giới như The Royal Andalusian School of Equestrian Art (Tây Ban Nha), The Spanish Riding School (Áo), The Portuguese School of Equestrian Art (Bồ Đào Nha)…

Toạ lạc tại đảo Vũ Yên - Hải Phòng, Vinpearl Horse Academy Vũ Yên là học viện cưỡi ngựa chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản nhất Việt Nam. Đến với Vinpearl Horse Academy Vũ Yên, quý khách hàng sẽ được rèn luyện thể lực, trí lực qua các chương trình đào tạo và thi đấu cưỡi ngựa đa phong cách; thưởng thức các show trình diễn mã thuật; khám phá văn hoá thông qua các tour giáo trí, các trải nghiệm hoá thân và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên dàn tuấn mã quý hiếm bậc nhất thế giới; sưu tầm, ký gửi ngựa và tham dự các sự kiện thời trang, nghệ thuật chủ đề ngựa.

Thế Định