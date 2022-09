Loạt hạ tầng tỷ đô đang hoàn thiện - đòn bẩy cho BĐS phía đông TP.HCM

Hạ tầng tỷ đô tạo lực đẩy lớn

UBND tỉnh Đồng Nai cùng Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) hoàn thiện hồ sơ để khởi công tuyến số 1 và 2, tổng vốn 4.800 tỷ đồng, kết nối sân bay Long Thành. ACV cho biết việc đóng cọc nhà ga vượt tiến độ 1 tháng, đồng thời cam kết khởi công phần thân nhà ga hành khách vào tháng 10/2022; Khởi công hai đường kết nối sân bay Long Thành vào tháng 12/2022. Tuyến số 1 dài 3,8 km, điểm đầu từ cổng phía tây sân bay Long Thành kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 và điểm cuối khớp nối tỉnh lộ 25C. Tuyến số 2 dài 3,5 km, có quy mô bốn làn xe theo hai nhánh chạy độc lập, song hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đường này kết nối tuyến 1 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sân bay Long Thành đang siết tiến độ để bảo đảm khai thác chuyến bay đầu tiên vào ngày 2/9/2025 (Phối cảnh khu vực sảnh đến)

Tiến độ của sân bay Long Thành và những dự án giao thông trọng điểm đang tạo sức nóng mới cho thị trường bất động sản (BĐS) phía đông TP.HCM. Trong đó, các đại khu đô thị được quy hoạch bài bản, sở hữu không gian sống gần gũi thiên nhiên với đầy đủ tiện ích all - in - one trở thành tâm điểm của thị trường.

Đơn cử như khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City quy mô 1.000ha chuẩn bị đón cư dân vào cuối năm nay của tập đoàn Novaland. Dự án đã và đang “gây sốt” thị trường, trở thành một trong những điển hình cho mô hình thành phố sinh thái hoàn chỉnh, sống động và đáng sống tại khu vực vệ tinh quanh TP.HCM.

Aqua City tạo ấn tượng mạnh với nhà đầu tư

So với nhiều dự án tại khu vực, Aqua City hưởng lợi khi các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của vùng cũng được đẩy mạnh, tạo ra sự đồng bộ cho dự án. Đó là là tuyến Hương lộ 2 nối Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; cầu Vàm Cái Sứt.

Theo ước tính, các công trình hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực này với trung tâm TP.HCM và sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 20 phút. Bên cạnh đó, các dự án Vành đai 3 và Vành đai 4, loạt cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Biên Hòa - Vũng Tàu, Long Thành - Bến Lức cũng được triển khai và hoàn thiện, tạo kết nối đồng bộ và mang đến cú hích cho BĐS toàn khu vực, đồng thời làm gia tăng giá trị cho Aqua City nói riêng.

Tín hiệu lạc quan từ thị trường BĐS sinh thái vệ tinh

Đó là lý do Aqua City luôn là tâm điểm của thị trường BĐS Đồng Nai nói riêng và phía đông TP.HCM nói chung. Thống kê từ các đại lý phân phối cũng cho thấy, lượng khách tới dự án này gần đây tăng mạnh trước những tín hiệu lạc quan hơn của thị trường BĐS khi nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến những dự án hội tụ các yếu tố tăng trưởng một cách bền vững, thỏa mãn giá trị sống, tiềm năng thác kinh doanh sinh lợi và tích sản.

“Thành phố” sinh thái sống động - Aqua City sẵn sàng đón cư dân vào cuối năm 2022 này

GS.TS Nguyễn Minh Hoà, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển TP.HCM, nhận định thời điểm này khá chín muồi để các đô thị tại Đông Nam Bộ phát triển vì các công trình hạ tầng trọng điểm đang được triển khai. Đặc biệt, vào trong tháng 9/2022, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã có chuyến kiểm tra thực địa những tuyến cao tốc quan trọng hoàn thành trong năm 2022 sau chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Bên cạnh đó, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) đang được đệ trình để tạo khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh BĐS, tăng cường hiệu quả quản lý thị trường BĐS.

Trong bối cảnh nguồn cung BĐS trên thị trường khan hiếm, những dự án được đầu tư bài bản, có nhiều lợi thế về vị trí, tiện ích, đơn vị phát triển được nhiều nhà đầu tư săn đón. Aqua City đang được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao nhờ sở hữu tiềm năng từ vị trí tâm điểm của chuỗi liên kết vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, cùng quy hoạch hạ tầng đồng bộ. Với quy mô lớn và mang tính chất biểu tượng, đô thị Aqua City còn góp phần thúc đẩy diện mạo phát triển của vùng.

Không gian sống sang trọng và đẳng cấp tại Aqua City khiến các cư dân tương lai mong ngày an cư tại đô thị

Chị Ninh Thị Kim Thu (TP.HCM) cho biết chị đã cất công tìm hiểu rất nhiều dự án ở khu vực phía đông nhưng cuối cùng đã chọn Aqua City bởi ngoài kiến trúc quy hoạch bài bản, chị Kim Thu còn ấn tượng bởi cảnh quan sinh thái hài hòa cây xanh - mặt nước, tạo cảm dễ chịu mọi lúc. “Không chỉ vậy, hệ tiện ích đa dạng và đẳng cấp không chỉ tạo điểm đến an cư mà còn là nền tảng phù hợp cho trẻ em vui chơi, học hỏi cũng như phát triển toàn diện. Đặc biệt là hạ tầng kết nối thuận tiện”, chi Thu chia sẻ.

Với các tiện ích đã hoàn thiện và hàng loạt thương hiệu đình đám từ vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực đổ bộ, Aqua City ngày càng chứng minh vị thế của đô thị sinh thái đáng sống, là điểm đến phồn hoa, sinh thái giao hòa.

Các chuyên gia Savills Việt Nam cũng chỉ ra nguồn cung nhà liền thổ tại TP.HCM tiếp tục ở mức thấp nên nhu cầu nhà ở đang dần hướng về các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương. Điều này tiếp tục mở ra cơ hội lớn cho các dự án đã hình thành và sẵn sàng vận hành như Aqua City.

Ngọc Minh