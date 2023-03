Ngày 4/3, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến các vụ ném vỡ kính nhiều ô tô khách lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Những trường hợp bị bắt giữ đều có tuổi đời còn rất trẻ, lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất 14. Cụ thể, danh tính 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: N.X.K. (SN 2005), N.B.N. (SN 2005) cùng trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu và 3 đối tượng cùng trú tại huyện Yên Thành là P.H.N. (SN 2009), V.H.T. (SN 2007) cùng trú tại xã Phú Thành, N.A.T. (SN 2008, trú tại xã Đức Thành).

Nhóm thanh niên ném đá vào xe khách bị bắt giữ (Ảnh: CACC)

Tài xế xe khách đã phải gia cố lại tấm kính bị vỡ do bị ném đá (Ảnh: CACC)

Trước đó, lúc 8h30 ngày 3/3, tài xế H.V.P. (SN 1980, trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành) của nhà xe K.H. đến Công an huyện Diễn Châu trình báo về việc ô tô khách do anh điều khiển bị nhóm đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe. Rất may vụ việc không làm hành khách nào bị thương.

Ngoài vụ việc ném vỡ kính của xe ô tô khách trên, các đối tượng còn thừa nhận đã nhặt đá bên đường ném làm hư hỏng 4 xe khách khác chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội.

Tình trạng này không chỉ xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trước đó, ngày 15/2, anh T.A. (trú tại Thái Nguyên) điều khiển ô tô đi trên cao tốc Hà Nội – Ninh Bình (hướng từ Ninh Bình về Hà Nội) cũng bị ném đá. Khi đến Km226, ô tô bất ngờ bị hòn đá nặng khoảng 1kg rơi trúng làm vỡ kính xe, nghi bị đối tượng ném đá từ trên cầu vượt vào ô tô.

“Hòn đá đã làm vỡ kính và rơi vào ghế sau ô tô”, anh T.A. kể lại sự việc.

Kính lái ô tô của anh T.A. bị vỡ sau khi bị đá rơi trúng (Ảnh: T.A)

Hòn đá nặng khoảng 1kg được cho là bị ném từ trên cầu vượt xuống (Ảnh: T.A)

Nam tài xế cho biết, thời điểm xảy ra sự việc trên xe có một người khác đang ngồi ghế phụ phía trước, may mắn không ai bị thương. “Nếu chẳng may hòn đá văng vào lái xe thì rất nguy hiểm khi ô tô đang di chuyển tốc độ cao như vậy”, anh T.A. nói.

Sau khi bị đá rơi làm vỡ kính xe, anh T.A. cho ô tô tấp vào làn khẩn cấp và gọi điện xin hỗ trợ.

Tiếp nhận phản ánh, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã yêu cầu Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cử tổ công tác tới hiện trường và làm việc với công an sở tại, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hà Nội – Ninh Bình để xác minh sự việc.

4 ngày sau, tài xế N.X.T. (trú tại Hà Nội) tiếp tục phản ánh việc bị đá rơi vào ô tô khi đang đi trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (đoạn qua xã Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam). Vụ việc khiến xe của anh T. bị vỡ kính lái và kính cửa sổ trời.

Kính ô tô vỡ sau khi bị đá rơi trúng (Ảnh: T.A)

Theo lực lượng CSGT, hành vi ném đá vào ô tô đang chạy là rất nguy hiểm, bởi xe di chuyển với tốc độ cao, đá rơi trúng kính lái hoặc cửa sổ xe sẽ gây thương tích cho tài xế và hành khách. Chưa hết, trong tình huống bị bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột, tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.

Trên thực tế, lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng ném đá vào kính ô tô chỉ vì cho vui hay thách đố nhau làm như vậy. Phần lớn những trường hợp này ở độ tuổi thanh thiếu niên, đây là nhóm đối tượng có hiểu biết về pháp luật còn hạn chế.

Để hạn chế và ngăn chặn tình trạng ném đá vào ô tô, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt vào khung giờ ban đêm. Thêm vào đó, đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường tuyên truyền tới gia đình, trường học để nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông với đối tượng thanh thiếu niên và học sinh.