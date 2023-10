Dãy phố biểu tượng Hàn Quốc

Làn sóng văn hoá Hàn Quốc (Hallyu) đang có sự hấp dẫn mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam. Không khó để một người Việt có thể “nằm lòng” những cái tên biểu tượng như làng văn hoá cổ Bukchon Hanok cho đến những con phố hiện đại và đặc sắc nhất Hàn Quốc như Myeongdong, Hongdae, Itaewon…

Myeongdong hay Hongdae trở thành nơi du khách Việt muốn trải nghiệm và sẵn lòng “rút hầu bao” nhất trong hành trình du lịch. Theo thống kê, những tâm điểm này đã góp phần đẩy mức chi tiêu của du khách Việt khi tới Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2023 tăng tới 468% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con phố Myeongdong sầm uất - nơi quy tụ những thương hiệu nổi tiếng - thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm

Khả năng “rút ví” du khách tại những phố thương mại nổi tiếng ở Hàn Quốc đến từ trải nghiệm ẩm thực, mua sắm mới mẻ đầy sáng tạo. Chỉ cần ghé chân tới Hongdae từ 7h tối, không khó để bắt gặp nhiều nhóm nhảy, ca sĩ đường phố với những giai điệu âm nhạc “bắt trend” nhất xứ Hàn. Du khách cũng có thể “sống ảo" với từng tiểu cảnh, cụm artwork nghệ thuật bên ngoài những quán cafe, quầy bar, nhà hàng, cửa hiệu… nhộn nhịp tiếng nhạc, hay trải nghiệm sự sôi động của hệ thống nhà hàng và chợ đêm dọc tuyến phố tới 2km.

Sang tới phố đi bộ Myeongdong, những shophouse trải dài theo tuyến đường lớn được sắp xếp như hình bàn cờ, hội tụ các thương hiệu nổi tiếng nội địa Hàn Quốc và thế giới. Myeongdong còn là thiên đường ẩm thực đường phố dành cho những người sành ăn muốn thử những món ăn truyền thống Hàn Quốc như Tteokbokki (bánh gạo cay), Gimbap (cơm cuộn rong biển), Hotteok (bánh rán nhân mật ong), chả cá...

Làng cổ Bukchon tấp nập khách du lịch cho thấy hấp lực của văn hoá Hàn Quốc với du khách thế giới

Bên cạnh những con phố hiện đại, trẻ trung, phố cổ Bukchon lại hấp dẫn du khách với nét cổ truyền của hơn 900 ngôi nhà theo kiểu truyền thống (hanok) của hoàng thân và quý tộc sinh sống dưới thời Joseon. Nơi đây cũng tập trung nhiều quán trà, quán cà phê, quán ăn, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng mini hay bảo tàng ngoài trời - nơi các bạn trẻ vừa có thể chụp ảnh check-in, vừa có cơ hội trải nghiệm, học hỏi và hòa mình vào văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

K-Town - dãy phố thương mại đậm nét Hàn Quốc

Làn sóng Hallyu được đông đảo bạn trẻ Việt ưa chuộng nhưng nhiều người chưa đủ điều kiện để du lịch trải nghiệm trực tiếp tại Hàn Quốc. Thấu hiểu thị hiếu của nhóm khách hàng tiềm năng, tháng 12 tới đây, tổ hợp mua sắm, giải trí, vui chơi - độc đáo phía đông Hà Nội - Mega Grand World sẽ lần đầu tiên “ra mắt” phân khu K-Town mang đậm nét Hàn Quốc.

K-Town gồm 2 mảnh ghép là khu K-Legend truyền thống và K-Street hiện đại sôi động, mang đến trải nghiệm tinh thần và không khí của những con phố nổi tiếng Hàn Quốc.

Phố Hàn truyền thống - hiện đại được tái hiện chân thực cả về kiến trúc và trải nghiệm tại K-Town (Mega Grand World) - ảnh phối cảnh

Nếu như K-Legend đặc trưng với hệ mái uốn kiến trúc cổ và các cổng làng cổ kính thì K-Street mang tinh thần hiện đại với các mái dốc kết hợp hài hòa với diện kính rộng mở mặt ngoài nhà. Toàn bộ khu phố có nhiều biểu tượng nghệ thuật như cổng chào, linh vật, nhân vật thần tượng chuẩn Hàn Quốc.

K-Town còn sở hữu quảng trường rộng lớn 1,2ha, cùng khu vực biểu diễn ánh sáng nghệ thuật, hứa hẹn là điểm hẹn cho các lễ hội, sự kiện văn hóa nghệ thuật thời thượng mang phong cách Hàn Quốc.

K-Town sẽ được quy hoạch ngành hàng theo công thức “trải nghiệm dẫn dắt trải nghiệm”, gồm các nhóm ngành dịch vụ, ẩm thực, mua sắm phân phổ theo tỷ lệ “vàng”, ưu tiên đặt các thương hiệu thời thượng từ xứ sở Kim Chi được ưa chuộng tại Việt Nam. K-Town bởi thế sẽ là chuỗi trải nghiệm vui chơi, mua sắm, ẩm thực mang tinh thần Á Đông năng động, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu cho mọi thành viên trong gia đình ở mọi lứa tuổi, từ phụ nữ, quý ông, trẻ nhỏ, tuổi teen, người cao tuổi.

Mảnh ghép góp phần đưa K-Town trở thành điểm đến hoàn hảo là hệ sinh thái tiện ích cảnh quan kép của cả Mega Grand World và Ocean City. Đặc biệt, các công trình kiến trúc biểu tượng như bộ ba cây cầu - dòng sông Venice - các show diễn trên sông The Grand Voyage và hoạt động hoạt náo đôi bờ; cùng các trò chơi như Sky Drop, Ballloon Tower, Magic Bik, Carousel hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

Tọa lạc hai bên trục đường vành đai 3,5 phía đông của Hà Nội, K-Town cũng như Mega Grand World kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Từ đây, du khách cũng có thể di chuyển dễ dàng đến sân bay quốc tế Nội Bài và trung tâm lõi Hà Nội chỉ trong khoảng 30-45 phút, cùng hệ thống xe buýt điện VinBus hoạt động 24/7.

Sở hữu những giá trị bản sắc riêng, phân khu K-Town hội tụ đầy đủ các yếu tố đáp ứng trọn vẹn mọi kỳ vọng của du khách về một điểm đến “must see - must go - must try”, nổi bật so với những con phố Hàn khác tại TP. Hà Nội hay TP.HCM.

Thế Định