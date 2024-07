Công nghệ Advanced Driver Assistance Systems, gọi tắt là ADAS được hiểu là hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn nâng cao với mục đích giúp người lái xe có thể nhận biết sớm các rủi ro, can thiệp tự động một phần, góp phần đảm bảo việc điều khiển xe an toàn hơn, phòng tránh các va chạm giao thông.

Ngày nay, công nghệ ADAS đang dần trở thành một trang bị cơ bản và được hầu hết các hãng xe trên toàn thế giới tích hợp vào các sản phẩm của mình từ những mẫu xe cao cấp nhất cho đến những mẫu xe bình dân. Với mỗi thương hiệu ô tô khác nhau, sẽ có những tên gọi khác nhau như Honda Sensing, Hyundai Smartsense, Toyota Safety Sense,...

Phần lớn ô tô hiện đại đều trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao. Ảnh: Lesonal

Tuy nhiên, phần lớn các mẫu xe tại Việt Nam chỉ trang bị những tính năng hỗ trợ lái nâng cao thường gặp, như: Điều khiển hành trình thích ứng, giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha tự động,... Rất ít xe được trang bị những tính năng nâng cao khác, như: hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm, cảnh báo buồn ngủ,...

Dưới đây là một số mẫu xe SUV tiền tỷ đang bán tại Việt Nam được trang bị công nghệ ADAS:

VinFast VF 9: 19 tính năng ADAS, giá từ 1,589 tỷ đồng

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ E, ra mắt thị trường Việt Nam năm 2021. Xe có hai phiên bản Eco và Plus đi kèm hai tuỳ chọn pin SDI và CATL, giá dao động từ 1,589-2,314 tỷ đồng.

Trong đó, tất cả các phiên bản của VinFast VF 9 đều được trang bị công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Chính vì vậy, trong số những mẫu SUV tầm giá khoảng 1,5 tỷ đồng hiện nay, VinFast VF 9 là mẫu xe có nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao nhất với 19 tính năng. Tuy nhiên, VinFast chọn cách liệt kê từng tính năng nhỏ và những trang bị cơ bản như: cảm biến va chạm, hệ thống camera,... trong hệ thống ADAS nên dàn trải về mặt số lượng.

Chẳng hạn, tính năng hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn sẽ tương đương với tính năng hỗ trợ giữ làn trên các mẫu xe khác. Tương tự, tính năng giám sát hành trình thích ứng và điều chỉnh tốc độ thông minh sẽ tương đương với tính năng điều khiển hành trình chủ động (ACC),...

Danh sách tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao nổi bật nhất trong gói ADAS trên VinFast VF 9:

VinFast VF 9 trang bị mô tơ điện công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Với tuỳ chọn pin SDI dung lượng 92kWh, hai phiên bản Eco và Plus có phạm vi hoạt động lần lượt là 437 và 423km. Với tùy chọn pin CATL dung lượng 123kWh, VF 9 Eco đạt 626km và VF 9 Plus đạt 602km.

Honda CR-V: 10 tính năng ADAS, giá từ 1,109 tỷ đồng

Honda CR-V đang bán tại Việt Nam thuộc phân khúc SUV hạng C và là thế hệ mới nhất hiện nay. Mẫu xe này ra mắt với 4 phiên bản (G, L, L AWD và e:HEV), giá dao động từ 1,109-1,31 tỷ đồng. Tất cả các phiên bản của CR-V được Honda Việt Nam phân phối đều trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao nhưng chỉ phiên bản e:HEV được trang bị đầy đủ nhất.

Trong phân khúc SUV cỡ C, Honda CR-V là mẫu xe có nhiều tính năng hỗ trợ người lái nhất với tên gọi Honda Sensing nhưng vẫn ít hơn về mặt số lượng so với VF 9. Tuy nhiên, Honda CR-V có một số tính năng nổi bật, ít xuất hiện trên các mẫu xe khác như: giám sát hành trình thích ứng trong cả dải tốc độ thấp, hỗ trợ đánh lái chủ động và cảnh báo chống buồn ngủ.

Danh sách các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao trong gói Honda Sensing trên Honda CR-V:

Thứ tự Tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao 1 Điều khiển hành trình thích ứng (tốc độ thấp) 2 Cảnh báo lệch làn đường 3 Hỗ trợ giữ làn đường 4 Đèn pha tự động thích ứng 5 Đèn pha thích ứng thông minh (phiên bản e:HEV) 6 Phanh giảm thiểu va chạm 7 Thông báo xe phía trước khởi hành 8 Hỗ trợ đánh lái chủ động 9 Cảnh báo chống buồn ngủ 10 Camera quan sát làn đường

Xét về khả năng vận hành, Honda CR-V trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm dành cho ba phiên bản G, L và L AWD. Riêng phiên bản e:HEV sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô tơ điện, sản sinh công suất tổng hợp 204 mã lực và mô-men xoắn kết hợp đạt 335Nm. Tuy nhiên, chỉ có phiên bản L AWD dẫn động bốn bánh, các phiên bản còn lại dẫn động cầu trước.

Mazda CX-8: 9 tính năng ADAS, giá từ 1,024 tỷ đồng

Mazda CX-8 là mẫu SUV nằm trong phân khúc hạng D, đến từ thương hiệu Nhật Bản. Mẫu xe này được Mazda Việt Nam phân phối 4 phiên bản nhưng chỉ có 3 phiên bản (Premium, Premium AWD và Premium AWD 6S) có hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao, giá xe dao động từ 1,024-1,129 tỷ đồng.

Mazda gọi hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao là I-Activesense và có 9 tính năng trên Mazda CX-8. Ngoài những tính năng thường gặp tương tự các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao khác, Mazda CX-8 có thêm hỗ trợ phanh thông minh và hỗ trợ phanh trước/sau trong đô thị.

Hơn nữa, Mazda cũng đưa tính năng "Cảnh báo điểm mù" vào hệ thống I-Activesense của mình, trong khi với các hãng xe khác, đây chỉ là tính năng cơ bản.

Danh sách các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao trong gói I-Activesense trên Mazda CX-8:

Thứ tự Các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao 1 Điều khiển hành trình thích ứng ( có tốc độ thấp) 2 Cảnh báo lệch làn đường 3 Hỗ trợ giữ làn đường 4 Đèn pha tự động thích ứng 5 Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi 6 Hỗ trợ phanh thông minh 7 Hỗ trợ phanh thông minh trước/sau trong đô thị 8 Cảnh báo điểm mù 9 Nhắc nhở người lái nghỉ ngơi

Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-8 chỉ được trang bị duy nhất một cấu hình động cơ xăng, dung tích 2.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Riêng hai phiên bản AWD và AWD 6S sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, các phiên bản còn lại dẫn động cầu trước.

Hyundai Santa Fe: 7 tính năng ADAS, giá từ 1,16 tỷ đồng

Hyundai Santa Fe thuộc phân khúc SUV hạng D, được Hyundai Thành Công phân phối với 5 phiên bản tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có ba phiên bản (xăng cao cấp, dầu cao cấp và hybrid), giá từ 1,16-1,269 tỷ đồng được trang bị công nghệ hỗ trợ lái nâng cao.

Công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao của Hyundai còn được gọi là Hyundai Smartsense. Tại các thị trường khác, Hyundai Smartsense có nhiều tính năng nâng cao nhưng tại Việt Nam, các tính năng này đã bị cắt bỏ đa số trên Hyundai Santa Fe.

Hyundai Santa Fe. Ảnh: Hyundai Thành Công

So với Mazda CX-8 cùng phân khúc, công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao Hyundai SmartSense có trên Santa Fe có ít tính năng hơn. Tuy nhiên, tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù trên xe Santa Fe khá hữu dụng khi hiển thị hình ảnh thực tế ngay trên bảng đồng hồ sau vô lăng thay vì chỉ hiển thị đèn báo điểm mù cơ bản.

Ngoài ra, tính năng an toàn thông minh sử dụng cảm biến trên xe sẽ tính toán được phương tiện phía sau tiến đến, nhằm khoá cửa, tránh người ngồi thiếu quan sát tự ý mở cửa, gây tai nạn.

Danh sách các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao trong gói Hyundai Smartsense trên Hyundai Santa Fe:

Thứ tự Các tính năng hỗ trợ lái nâng cao 1 Điều khiển hành trình thích ứng 2 Hỗ trợ giữ làn đường 3 Đèn pha tự động thích ứng 4 Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ 5 Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù 6 Khoá an toàn thông minh 7 Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi

Xét về khả năng vận hành, Hyundai Santa Fe sử dụng ba cấu hình động cơ, gồm: động cơ xăng 2.5L (180 mã lực/232Nm), động cơ dầu 2.2L (202 mã lực/440Nm) và động cơ xăng 1.6L kết hợp mô tơ điện (230 mã lực/350Nm).

Ford Everest: 6 tính năng ADAS, giá từ 1,299 tỷ đồng

Ford Everest là mẫu SUV trong phân khúc hạng D, đối thủ trực tiếp của Toyota Fortuner. Tại Việt Nam, mẫu xe này có 5 phiên bản nhưng chỉ có 3 phiên bản (Titanium 4x2, Titanium 4x4 và Platinum 4x4) có giá từ 1,299-1,545 tỷ đồng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS.

Ford Everest. Ảnh: Ford Việt Nam

Trong phân khúc SUV cỡ D, Ford Everest chỉ có 6 tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao, dù ít hơn nhưng những ít năng này hữu dụng hơn so với Hyundai Santa Fe khi vận hành. Nổi bật, mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ có cảnh báo va chạm trước và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, tương tự như trên VinFast VF 9, Honda CR-V và Mazda CX-8.

Danh sách các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao trong gói ADAS trên Ford Everest:

Thứ tự Tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao 1 Điều khiển hành trình thích ứng 2 Cảnh báo lệch làn đường 3 Hỗ trợ giữ làn đường 4 Cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau 5 Cảnh báo va chạm trước 6 Hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước

Về khả năng vận hành, Ford Everest sử dụng động cơ dầu tăng áp, dung tích 2.0L sản sinh công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp với hai phiên bản Titanium 4x4 và Platinum 4x4. Riêng phiên bản Titanium 4x2, công suất chỉ 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Ngoài những mẫu xe kể trên, phân khúc SUV tiền tỷ tại thị trường Việt Nam còn có một số mẫu xe khác được trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao như: KIA Sorento, Peugeot 5008, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fotuner...

