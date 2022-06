Loạt thương hiệu mới ‘đổ bộ’ hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc

Thương hiệu F&B và những mô hình dịch vụ “cực chất”

Kể từ khi ra mắt cuối năm 2021, lĩnh vực kinh doanh thương mại của Sun Property (thành viên Sun Group) đã tích cực kết nối để đưa những thương hiệu đẳng cấp và chất lượng trong lĩnh vực F&B, dịch vụ và giải trí tới kinh doanh tại 2 khu vực Bãi Kem và “thị trấn Địa Trung Hải” ở Phú Quốc. Đây cũng là vị trí tọa lạc của 2 quần thể dự án quy mô bậc nhất được Sun Group kiến tạo tại Phú Quốc. Theo đại diện Sun Property, hiện tại, “thị trấn Địa Trung Hải” đã ghi nhận một loạt nhà hàng chốt kế hoạch triển khai kinh doanh trong năm nay.

Nhiều thương hiệu tên tuổi đến với hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc

Nằm sát bờ biển, Yushima Restaurant là nhà hàng đầu tiên đã đi vào kinh doanh đón khách, tiếp đó Cơm niêu Việt - Buffet Hải sản, Sunset Seafood, Sorento Restaurant, Runam Coffee cũng sẽ đi vào hoạt động đón khách (soft opening) ngay trong tháng 7 tới.

Bên cạnh chuỗi nhà hàng với đa dạng phong cách ẩm thực, những thương hiệu giải trí đặc sắc khác cũng đồng loạt ký kết hợp tác với Sun Property để tiến hành khai trương vận hành trong năm 2022, đó là Vicolo Wine & Bistro, SkyXX Lounge, Wine Poli, Draft Beer, Ibiero - Vietnamese Craft Beer… hay Teatro Club được mở tại Central Village.

Bên bờ biển Bãi Kem, nơi Sun Group đang vận hành chuỗi khu nghỉ dưỡng và khách sạn hạng sang như New World Phu Quoc Resort, JW Marriott Emerald Bay…, các thương hiệu nhà hàng, bar, lounge đáng chú ý cũng đã đồng loạt mở cơ sở kinh doanh nhằm tận dụng nguồn khách cao cấp tại đây.

Bãi Kem là điểm kinh doanh giàu tiềm năng với tệp khách cao cấp

Nổi bật là thương hiệu Draft Beer với nhà hàng ngay trung tâm và sát biển. Ann Seafood mở cửa từ năm 2021 tiếp tục chỉnh trang và quảng bá để đón khách mùa hè này. Trong khi đó Zen Restaurant, Jo's Cucina, Wet Stories Lounge… cũng đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất và nhân sự để mở cửa kinh doanh đón khách đầu quý IV/2022.

Đại diện Sun Property chia sẻ, việc thu hút các thương hiệu F&B, dịch vụ và giải trí uy tín đến kinh doanh tại Bãi Kem và “thị trấn Địa Trung Hải” là bước đi của Sun Property nhằm “thắp sáng” những khu phố thương mại, bổ sung trải nghiệm cho cư dân và du khách đến với Phú Quốc.

“Thị trấn Địa Trung Hải” hứa hẹn sự sôi động trong tương lai gần

Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang, tháng 6/2022, Phú Quốc ước đón 435.532 lượt khách tham quan du lịch; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng 50,1% so cùng kỳ, đạt 63,1% so với kế hoạch năm 2022. Thống kê sơ bộ cho thấy, các chuyến bay nội địa tháng 6 đến tháng 8/2022, bao gồm đến Phú Quốc đã lấp đầy trên 80%. Đặc biệt, chuyến TP.HCM - Phú Quốc được quan tâm nhiều nhất hè này.

Mảnh ghép giáo dục lộ diện

Không chỉ phát triển dự án thuần nghỉ dưỡng, hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc mang đến các sản phẩm khu đô thị ở đẳng cấp để thu hút tầng lớp tinh hoa tới sinh sống, an cư lâu dài tại thành phố đảo. Định hướng này đồng thời đòi hỏi phải bổ sung tiện ích thiết yếu như giáo dục, y tế vào hệ sinh thái Phú Quốc.

Sun Property đưa các cơ sở giáo dục chất lượng cao về chuỗi dự án ở Phú Quốc

Đầu tháng 6/2022, Sun Property (thành viên Sun Group) đã công bố việc hợp tác cùng Tập đoàn giáo dục tư nhân NPX Point Avenue nhằm bổ sung tiện ích giáo dục chất lượng cao vào hệ sinh thái bất động sản - du lịch của Sun Group trên cả nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Danny Hwang, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc NPX Point Avenue cho biết, NPX Point Avenue sẽ phát triển hệ thống trường liên cấp tư thục cao cấp nằm trong hệ sinh thái của Sun Group trên khắp Việt Nam và cơ sở trường đầu tiên sẽ được xây dựng tại đảo Ngọc Phú Quốc.

NPX Point Avenue được biết đến là tập đoàn về công nghệ giáo dục hàng đầu Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore. Hoạt động chủ yếu tại Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc, tập đoàn này đang vận hành các trung tâm giáo dục sau giờ học với thương hiệu Point Avenue, dự án trường tư thục liên cấp True North School và công ty công nghệ Athena.

NPX Point Avenue là đối tác giáo dục danh tiếng đầu tiên hợp tác với Sun Property

Theo kế hoạch, NPX Point Avenue sẽ đưa dự án trường song ngữ quốc tế True North School về hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc, đem lại lựa chọn giáo dục chất lượng cho cư dân các khu đô thị kiểu mẫu như Sun Grand City New An Thoi hay Sun Tropical Village. Điều này đồng nghĩa chủ sở hữu các bất động sản Sun Property tại Phú Quốc sẽ được tạo thêm điều kiện hướng tới việc an cư tại thành phố đảo. Ký kết hợp tác với NPX Point Avenue là bước đi giúp Sun Property bổ sung hệ thống tiện ích giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng thêm giá trị cho các dự án, hiện thực hóa cam kết về những hệ sinh thái bài bản, đẳng cấp trên cả nước.

Doãn Phong