Khi tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ đã qua sử dụng với mức giá dưới 500 triệu đồng, nhiều gia đình có từ 5-7 thành viên sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn được một chiếc xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Những mẫu xe này không chỉ phải đáp ứng yêu cầu về số chỗ ngồi, mà còn cần tiết kiệm nhiên liệu và độ bền cao để đảm bảo tiết kiệm chi phí bảo dưỡng về sau.

Dưới đây là một số mẫu xe 7 chỗ đã qua sử dụng với mức giá dưới 500 triệu đồng đáng tham khảo:

Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2019: Giá khoảng 500 triệu đồng

Mitsubishi Xpander ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2018 với hai phiên bản MT và AT. Trong đó phiên bản AT có giá bán 650 triệu đồng và ở thời điểm 2019, khách hàng phải tốn chi phí khoảng 740 triệu đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh phiên bản Xpander AT. Hiện, Mitsubishi Xpander 1.5 AT đời 2019 có giá khoảng 500 triệu đồng.

Ngay từ ban đầu, Xpander được phát triển trở thành mẫu MPV cỡ vừa/nhỏ để phục vụ khách hàng gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ. Trong phân khúc hiện nay, mẫu xe này cạnh tranh với các đối thủ như: Suzuki Ertiga, Toyota Avanza, Honda BR-V và Hyundai Stargazer,...

Mitsubishi Xpander. Ảnh: Mitsubishi

Mặc dù chỉ có kích thước nhỏ gọn nhưng nhờ có thiết kế tối ưu không gian nên Xpander khá thoải mái cho 7 người ngồi. Hàng ghế thứ 2 cũng có biên độ trượt tốt, giúp tăng không gian cho người ngồi hàng ghế thứ 3 trong những chuyến đi xa.

Đánh đổi lại, không gian nội thất bên trong xe không quá hiện đại với nhiều chi tiết bằng nhựa cứng, trang bị tiện nghi chỉ nằm ở mức trung bình, vừa đủ để phục vụ các nhu cầu cơ bản nhất của người dùng. Nhờ không có quá nhiều trang bị hiện đại nên độ bền các chi tiết trong xe cũng được người dùng đánh giá cao.

Về khả năng vận hành, Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L, cho công suất 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 141 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 4 cấp đến hệ dẫn động cầu trước. Với sức mạnh này, Xpander không quá mạnh khi cần bứt tốc và chở đủ tải, dù vậy nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản hàng ngày.

Suzuki Hybrid Ertiga 1.5 AT 2022: Giá khoảng 480 triệu đồng

Suzuki Hybrid Ertiga chính thức được bán ở Việt Nam vào tháng 9/2022 với ba phiên bản (MT, AT và Sport Limited), giá dao động từ 539-678 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Hybrid Ertiga AT có giá 609 triệu đồng khá được quan tâm vì đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng cơ bản. Tại thời điểm ra mắt, giá lăn bánh mẫu xe này khoảng 780 triệu đồng. Trên thị trường xe cũ, Suzuki Hybrid Ertiga 1.5 AT 2022 đang có giá khoảng 480 triệu đồng.

Suzuki Hybrid Ertiga. Ảnh: Chí Tâm

Được định vị ở phân khúc MPV cỡ vừa/nhỏ, Suzuki Hybrid Ertiga đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình 5-7 thành viên với ba hàng ghế, không gian bên trong rộng rãi cho những chuyến đi trong phạm vi từ 200-300km. Các đối thủ của Hybrid Ertiga hiện nay có Mitsubishi Xpander, Honda BR-V, Hyundai Stargazer,...

Không có thế mạnh về mặt thiết kế nhưng Suzuki Hybrid Ertiga được người dùng đánh giá cao về độ bền bỉ, thực dụng và tiết kiệm. Nội thất xe chỉ trang bị tiện nghi vừa đủ và đa phần đều chỉnh cơ. Điều này giúp hạn chế những hư hỏng nhỏ, ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng người dùng.

Ưu điểm lớn nhất của mẫu xe này là sử dụng hệ động lực Hybrid với động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. Mô tơ điện và bộ pin trên xe giúp tăng tốc tốt hơn khi cần vượt xe hoặc chở đủ tải. Ngoài ra, nhờ hệ động lực Hybrid mà mẫu xe này tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng ((5,05L/100km), phù hợp cho gia đình sử dụng. Hiện, mẫu xe này đang có khả năng bị khai tử và hãng đã ngừng nhập xe mới sản xuất 2024.

Toyota Avanza Premio 1.5 MT 2022: Giá khoảng 490 triệu đồng

Toyota Avanza Premio có mặt tại Việt Nam vào tháng 3/2022 với hai phiên bản MT và AT, giá dao động 548-588 triệu đồng. Với những khách hàng chuyên chạy dịch vụ hoặc yêu thích chạy xe số sàn, phiên bản Avanza Premio MT là lựa chọn hợp lý. Thời điểm hoàn tất thủ tục lăn bánh, mẫu xe này có giá chỉ khoảng 620 triệu đồng. Trên thị trường xe cũ, Toyota Avanza Premio 1.5 MT 2022 có giá khoảng 490 triệu đồng.

Tương tự như Suzuki Hybrid Ertiga, mẫu xe Avanza Premio định vị ở phân khúc MPV cỡ vừa/nhỏ nhưng vẫn có đủ 7 ghế ngồi, phù hợp cho gia đình 5-7 thành viên.

Toyota Avanza Premio. Ảnh: Toyota Việt Nam

So với thế hệ cũ trước đó, Toyota Avanza Premio đã có thiết kế nam tính, góc cạnh và trau chuốt hơn. Dù vậy, trang bị tiện nghi trong xe cũng chỉ ở mức cơ bản với nhiều chi tiết ốp nhựa, sử dụng ghế bọc nỉ,...

Toyota Avanza Premio sử dụng động cơ xăng dung tích 1.5L tương tự các mẫu xe khác trong phân khúc nhưng công suất đạt 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138Nm. Xe được trang bị hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. So với các đối thủ, sức mạnh của Avanza Premio không quá ấn tượng khi chở đủ tải, xe có hiện tượng ì và động cơ gào tương đối lớn.

Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn 2022: Giá khoảng 480 triệu đồng

Hyundai Stargazer ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2022 với bốn phiên bản (tiêu chuẩn, đặc biệt, cao cấp và cao cấp 6 ghế), giá dao động từ 575-685 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn có giá 575 triệu đồng, để hoàn tất thủ tục lăn bánh thời điểm 2022, người mua mất chi phí khoảng 650 triệu đồng. Hiện, sau 2 năm lăn bánh, mẫu xe Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn 2022 có giá khoảng 480 triệu đồng.

Hyundai Stargazer được xem là mẫu xe "sinh sau đẻ muộn" gia nhập phân khúc MPV cỡ vừa/nhỏ ở thời điểm có khá nhiều đối thủ nặng ký như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga,... chiếm thị phần. Tuy nhiên, nhờ tính thực dụng và giá cả hợp lý nên cũng phần nào chiếm được thiện cảm người dùng.

Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn. Ảnh: Hyundai Miền Nam

Xét về tổng thể thiết kế, Hyundai Stargazer không phải là mẫu xe quá nổi bật nhưng không gian trong xe khá rộng rãi nhờ phần đầu xe ngắn. Nhờ đó có thể chở được 5-7 người một cách thoải mái. Ngoài ra, phiên bản Stargazer tiêu chuẩn cũng không có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại, đa phần chỉnh cơ nên cũng tương đối bền bỉ.

Về vận hành, Stargazer sử dụng động cơ 1.5L, công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 144Nm, mạnh hàng đầu phân khúc MPV cỡ vừa/nhỏ hiện nay. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ưu điểm của Stargazer về vận hành là độ bốc trong những dải tốc độ từ 30-50km/h, phù hợp để sử dụng trong thành phố khi chở đủ tải.

