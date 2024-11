Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để chúng ta gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến thầy cô - những người đã dành bao tâm huyết và nỗ lực cho sự nghiệp trồng người. Bên cạnh những bó hoa tươi thắm, tấm thiệp dễ thương, những câu chúc bằng tiếng Anh sẽ là cách tuyệt vời và sáng tạo để thể hiện lòng kính trọng và tình cảm đối với thầy cô. Dưới đây là những lời chúc ngắn gọn và ý nghĩa bằng tiếng Anh bạn có thể gửi đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam:

1. Happy Vietnamese Teachers' Day! Thank you for being such an inspiration and guiding me through my studies. (Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam! Cảm ơn thầy/cô đã là nguồn cảm hứng lớn lao và đồng hành, chỉ dẫn cho em trong suốt quá trình học tập).

2. All the efforts and hard work you have put into bringing out the best in us can never be repaid in mere words. We can only be grateful to have a teacher like you! (Không lời nào có thể đáp lại những nỗ lực và vất vả của thầy/cô khi giúp chúng em phát huy hết khả năng của mình. Chúng em chỉ biết cảm ơn vì được làm học trò của một người tuyệt vời như thầy/cô!).

Ảnh: Freepik.com

3. In the vast ocean of life, teachers are like lighthouses, guiding us through the stormy seas of doubt and uncertainty. Their wisdom and compassion illuminate our path and help us find our way. Thank you for being a beacon of light in our lives. (Giữa biển cả bao la của cuộc đời, thầy/cô như ngọn hải đăng dẫn lối cho em vượt qua sóng gió của sự hoài nghi và bất định. Chính sự thông thái và lòng nhân ái của thầy/cô đã chiếu sáng con đường em đi, giúp em tìm được đúng hướng. Cảm ơn thầy/cô vì đã là nguồnsáng trong đời em).

4. To the best teacher, happy 20/11! Thank you for your patience and dedication. You truly make a difference in my life. (Gửi lời chúc mừng ngày 20/11 tới người thầy tuyệt vời nhất! Cảm ơn thầy về sự nhẫn nại và tận tâm. Thầy thực sự đã thay đổi cuộc đời em!).

5. Thank you for inspiring me to dream big and work hard. I am forever grateful! (Cảm ơn thầy cô đã truyền cảm hứng cho em dám ước mơ lớn lao và nỗ lực không ngừng. Em sẽ mãi mãi biết ơn thầy cô!).

6. Thank you for your kindness, patience, and all the wonderful things you’ve taught me. Happy 20/11! (Cảm ơn thầy/cô vì sự tử tế, nhẫn nại và tất cả những bài học tuyệt vời đã dạy cho chúng em. Chúc mừng ngày 20/11!).

7. With heartfelt appreciation, thank you for all your guidance and support. Happy Vietnamese Teachers' Day! (Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em cảm ơn tất cả những điều thầy cô đã luôn chỉ bảo và hỗ trợ. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!).

8. Thank you for making learning an exciting adventure! Have a great Teachers' Day. (Em cảm ơn thầy/cô vì đã biến việc học trở thành một cuộc phiêu lưu đầy thú vị! Chúc thầy cô Ngày Nhà giáo thật tuyệt vời).

9. Our parents gave us life and it was you who taught us how to live it. You introduced honesty, integrity, and passion to our character. Happy Vietnamese teachers' Day! (Cha mẹ đã cho em sự sống, nhưng chính thầy/cô là người dạy em cách sống cuộc đời này. Thầy/cô đã dạy em về sự trung thực, chính trực và đam mê trong đời. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!).

10. You are the reason I look forward to school each day. Wishing you good health, happiness and success in life! (Thầy/cô là lý do em mong ngóng tới trường mỗi ngày. Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống).

11. Happy Teachers' Day to the most inspiring teacher who has always shown me the way, and who has always had my back. (Chúc mừng Ngày Nhà giáo đến người thầy/cô truyền cảm hứng lớn lao nhất cho em - người đã luôn dẫn lối và sẵn sàng bên cạnh em).

12. You will always be my favourite teacher. I wish that you have a life as bright as the impact you have in our lives. Happy Teachers' Day. (Thầy/cô sẽ mãi là người thầy/cô em yêu quý nhất trong đời. Em mong thầy/cô có một cuộc đời rực rỡ như những gì tươi đẹp thầy/cô đã mang lại cho chúng em).

13. A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. Thank you for all the life lessons. (Một người thầy đã dẫn bước, khai mở tâm trí và chạm vào trái tim. Cảm ơn thầy vì tất cả những bài học cuộc đời).

14. Even though my grades may not always be the best, I assure you that having you as my teacher makes me truly blessed. Thank you for helping me be all I can be. Because of you I can see that my future is bright, Above all you taught me to shine forth my light. Happy Vietnamese Teachers' Day! (Dù điểm số của em không phải lúc nào cũng tốt nhất, em tin chắc rằng mình thực sự may mắn khi được làm học trò của thầy/cô. Cảm ơn thầy/cô đã giúp em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhờ thầy/cô, em thấy tương lai thật tươi sáng. Hơn hết thảy, thầy cô đã dạy em cách tỏa sáng bằng sức mạnh của chính mình. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!).

15. Thank you for being more than just a teacher - you are a friend, a mentor, and a role model! I am so grateful for everything you have done for me. (Cảm ơn thầy/cô đã không chỉ là một nhà giáo, mà còn là người bạn, người hướng dẫn, một tấm gương để em noi theo! Em biết ơn vô bờ tất cả những gì thầy/cô đã làm cho em).