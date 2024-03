Valentine trắng là một trong những dịp đặc biệt và quan trọng cho những đôi tình nhân thể hiện tình yêu thương ngọt ngào của mình. Dịp này, ngoài việc tặng những món quà ý nghĩa, chúng ta cũng cần gửi đến nửa kia của mình những lời chúc ngọt ngào, lãng mạn.

Ngoài tiếng Việt, bạn cũng có thể tạo ấn tượng riêng bằng cách gửi đến nửa kia của mình những lời chúc hay, ý nghĩa bằng tiếng Anh.

Ảnh minh họa: P.L

1. In your eyes, I see tomorrow… In your arm, I found love… Love you today and always. Happy White Day!

Trong đôi mắt anh, em nhìn thấy ngày mai… Trong vòng tay anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi. Chúc mừng ngày Valentine trắng!

2. If I never met you, I wouldn’t like you. If I didn’t like you, I would not love you. If I didn’t love you, I wouldn’t miss you. But I did, I do and I will. Love you so much.

Nếu không gặp em, anh sẽ không thích em. Nếu không thích em, anh sẽ không yêu em. Nếu không yêu em, anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh đã làm thế, đang làm thế và sẽ làm thế. Yêu em thật nhiều.

3. I have a heart and it’s true. But now it’s gone from me to you. So, care for it, just like I do. Because I have no heart and you have two…

Anh có một trái tim và nó là thật. Nhưng nó đã rời bỏ anh để đến với em. Vì vậy hãy chăm sóc nó như anh đã từng làm. Bởi anh không còn nó nữa rồi, trong khi em có cả hai.

Ảnh minh họa: P.L.

4. Sweeter than the candies, lovelier than the red roses, more huggable than soft toys, that’s what you’re. Here’s wishing you a sweet Valentine's Day that’s as special as you’re.

Ngọt ngào hơn những viên kẹo, dễ thương hơn mọi đóa hồng đỏ, muốn ôm hơn tất cả thứ đồ chơi mềm mại nào, đó chính là em. Ước mong một ngày lễ Tình nhân đặc biệt như chính em vậy.

5. I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp được em. Chúc mừng ngày Valentine!

6. On this Valentine’s Day, just like every day, all I have is my love for you. Though the distance separates us and time keeps us going on our own way, every day I will hold in my heart the care and blessing for you and I will never let you go.

Vào ngày Valentine hôm nay, cũng giống như mọi ngày, tất cả những gì anh có là tình yêu dành cho em. Mặc dù khoảng cách chia chúng ta ra, thời gian giúp chúng ta đi trên con đường của mình, mỗi ngày anh sẽ giữ trong tim sự quan tâm và cầu chúc đến em và anh sẽ không bao giờ rời xa em.

7. As time goes on, nothing is sweeter and more precious than the love I have for you. I am the luckiest woman in the world! Happy White Day!

Thời gian trôi qua, nhưng không có gì ngọt ngào và quý giá hơn tình yêu anh dành cho em. Em là người phụ nữ may mắn nhất thế giới! Chúc mừng ngày Valentine trắng!

8. You are my one and only Valentine and I could not think of anyone better to spend it with.

Anh chính là Valentine duy nhất của em và em không thể nghĩ tới ai có thể tuyệt vời hơn để cùng kỉ niệm ngày này.

9. To my white knight on White Day, I never knew that someone like you even existed but thank you for taking my heart and filling it full of love.

Gửi tới chàng hiệp sĩ của em trong ngày Valentine trắng, em không thể ngờ rằng có một người như anh tồn tại. Cảm ơn anh đã tới bên em và lấp đầy trái tim em bởi tình yêu.

10. "Love" is just too weak of a word to express what I feel for you. One life is just not enough to tell you how madly in love I am with you. Wishing you happiest Valentine’s Day!

Chỉ một từ "yêu" không đủ để diễn tả cảm giác của anh với em. Chỉ một đời là quá ngắn để nói cho anh biết em yêu anh điên cuồng nhường nào. Chúc anh ngày lễ Tình nhân hạnh phúc nhất!

(Tổng hợp)