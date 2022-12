Lợi ích khi cho trẻ học tiếng Anh sớm

“Giai đoạn vàng” giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Vui chơi là hoạt động không thể thiếu đối với lứa tuổi mầm non, bởi chúng giúp "mở khóa" kỹ năng sống, kích thích sự phát triển não bộ, kỹ năng giải quyết vấn đề và tăng khả năng sáng tạo. Khi vui chơi, cảm xúc của trẻ trở nên thoải mái, tinh thần vui vẻ nên tiếp thu, lĩnh hội kiến thức cũng tốt hơn.

Nhưng theo một số chuyên gia, nhiều phụ huynh chỉ cho con vui chơi mà xem nhẹ bồi dưỡng tri thức của trẻ. Trên thực tế, các nghiên cứu về phát triển ở lứa tuổi mầm non đã chỉ ra rằng, trẻ bắt đầu tiếp thu kiến thức bên ngoài từ thuở lọt lòng, thậm chí là từ khi còn trong bụng mẹ. Đặc biệt, 7 năm đầu đời là giai đoạn vàng để trẻ phát triển ngôn ngữ, tư duy cũng như khả năng học hỏi và hoàn thiện não bộ. Những kiến thức và kỹ năng con tích lũy được trong độ tuổi này sẽ là tiền đề để con có được sự tự tin, linh hoạt cũng như tạo nền tảng tư duy, cảm xúc và nhân cách sau này.

Tạo nền tảng tiếng Anh cho trẻ mầm non

Bản chất trẻ trong độ tuổi mầm non luôn tò mò, thích khám phá và muốn chứng tỏ bản thân. Bởi vậy, ba mẹ hãy để trẻ được tự do khám phá và trưởng thành theo đúng bản năng của mình trong khả năng đảm bảo an toàn về môi trường xung quanh. Ba mẹ cũng có thể cho trẻ tham gia các khóa học kỹ năng sống, các giờ học ngoại khóa hay sử dụng các công cụ hỗ trợ việc học hỏi.

Bên cạnh đó, việc cho trẻ mầm non tiếp cận và học tiếng Anh ngay từ sớm với phương pháp thích hợp, nhất là giai đoạn bé đang tập nói được đánh giá là phương thức học tự nhiên và hiệu quả.

"Khả năng học hỏi, bắt chước và ghi nhớ của trẻ mầm non rất tốt, trẻ hoàn toàn có thể phát âm, giao tiếp và sử dụng tiếng Anh chuẩn như người bản xứ nếu được học tiếng Anh sớm", ông Paul Breitenstein, chuyên gia giáo dục đến từ Mỹ chia sẻ.

Mặc dù vậy, sự tập trung và ghi nhớ của trẻ nhỏ còn nhiều hạn chế. Trẻ chưa thể tiếp thu kiến thức một cách bài bản và có hệ thống như ở độ tuổi đi học. Do đó, ba mẹ cần lựa chọn các phương pháp học tập phù hợp cho con, đặc biệt là môi trường học tập kết hợp hoạt động vui chơi khiến trẻ tiếp thu kiến thức tự nhiên thông qua các trải nghiệm thực tế từ cuộc sống.

Học tiếng Anh tích hợp với ứng dụng Alostar

Tại Việt Nam, giáo dục sớm toàn diện cho trẻ mầm non đang được nhiều người quan tâm. Bên cạnh việc học trên lớp, nhiều phụ huynh đã lựa chọn thêm các phương pháp và công cụ tiên tiến. Phần mềm học tiếng Anh tích hợp Alostar của công ty Cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC là một trong những ứng dụng giúp trẻ phát triển về ngôn ngữ, tư duy, kỹ năng và kiến thức với chương trình tiếng Anh, Toán tư duy Singapore, Khoa học và Xã hội.

Theo đại diện công ty, các chuyên gia của Alostar đã thiết kế chương trình dựa trên đặc điểm tâm lý lứa tuổi, hướng tới mục tiêu tạo nền tảng tiếng Anh vững chắc cho trẻ trong tương lai. Các bài học tiếng Anh theo chủ đề và theo tình huống có nhân vật và câu chuyện như phim hoạt hình, trẻ được học tiếng Anh một cách tự nhiên và thú vị trên Alostar.

Nhằm khắc phục những hạn chế của việc học trên phần mềm đối với trẻ mầm non, ông Nguyễn Mạnh Tuyên - Giám đốc công nghệ của Alostar cho biết: “Chúng tôi đã mất 2 năm để phát triển những công nghệ tiên tiến đưa vào phần mềm Alostar nhằm giúp cho việc học tập của trẻ nhỏ được chủ động và hiệu quả”.

Công nghệ tương tác hai chiều Alo Interact trên Alostar cho phép trẻ được tương tác với nhân vật và câu chuyện trong bài học, tạo hứng thú và duy trì sự tập trung cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, trẻ còn được thực hành luyện phát âm và cách đọc tiếng Anh chuẩn ngay trong tình huống nhờ hướng dẫn chi tiết của giáo viên bản xứ kết hợp công nghệ nhận diện phát âm. Đặc biệt là tạo môi trường giao tiếp và thực hành tiếng Anh, tính năng cuộc gọi nhóm giả lập Alotalk cho phép trẻ được trò chuyện với thầy giáo và bạn học. Nhờ vậy, trẻ có thêm sự tự tin và hứng thú thực hành giao tiếp tiếng Anh.

Đại diện công ty thông tin thêm, Alostar còn phát triển chương trình toán tư duy Singapore và chương trình khoa học - xã hội với 2 phiên bản Anh - Việt. Nếu toán học giúp trẻ rèn luyện tư duy logic, trí thông minh cùng khả năng ghi nhớ thì chương trình khoa học - xã hội lại trang bị kiến thức phong phú, kích thích trí tò mò và ham học hỏi của trẻ.

Ngọc Minh