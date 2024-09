Được triển khai từ ngày 1/7/2024, đến nay, Thông tư số 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 1/8/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông (CSGT) và Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới của Bộ Công an (gọi tắt là Thông tư số 28) đã được hầu hết người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành. Việc kiểm tra giấy tờ thông qua ứng dụng VNeID đã mang lại lợi ích cho người dân lẫn lực lượng chức năng.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ xe của người tham gia giao thông trên ứng dụng VNeID - Ảnh: T.P

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT toàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 194 ca tuần tra, kiểm soát. Tại các chốt, việc kiểm tra giấy tờ xe, xử lý vi phạm giao thông được thực hiện song song theo hình thức vật lý và trên ứng dụng VNeID.

Theo quy định mới của Thông tư số 28, từ ngày 1/7/2024, người dân có thể xuất trình thông tin đã được tích hợp, cập nhật trên ứng dụng định danh điện tử VNeID thay vì xuất trình nhiều loại giấy tờ vật lý khác nhau bao gồm: giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, bảo hiểm xe... cho CSGT.

Việc kiểm tra này có giá trị tương đương với việc kiểm tra trực tiếp giấy tờ. Thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, tính từ ngày 1/7 đến nay, đã có gần 3.800 trường hợp kiểm tra thông tin giấy tờ thông qua ứng dụng VneID. Qua đó, lập biên bản tạm giữ; tước giấy phép lái xe nhiều trường hợp trên môi trường điện tử.

Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, quy định mới của Bộ Công an nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, đồng thuận lớn từ đông đảo người tham gia giao thông.

Anh Ngô Vĩnh Phước, trú tại huyện Cam Lộ chia sẻ: “Tôi thấy ngành Công an thực hiện theo quy định mới, kiểm tra giấy tờ trên môi trường điện tử thủ tục nhanh, gọn, thuận tiện, không phải xuất trình giấy tờ mà chỉ cần mở điện thoại để trình cho lực lượng chức năng chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút đã hoàn thành thủ tục kiểm tra hành chính. Tôi đánh giá cao cách làm này, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trường hợp khi vi phạm giao thông bị tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử mà không bị tạm giữ bản giấy”.

Tương tự, anh Lê Thành Long, hiện đang sống tại huyện Đakrông cho biết: “Tôi đã cài đặt VNeID mức độ 2 sau khi công an địa phương đề nghị. Kể ra cũng rất tiện bởi vì đi đâu tôi cũng mang theo điện thoại di động bên mình; trong khi giấy tờ xe đi vội có lúc vẫn quên”.

Trao đổi với phóng viên, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị, Thượng tá Lê Văn Hòa khẳng định, việc triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu thủ tục hành chính và tăng cường tính chính xác, minh bạch trong quá trình xử lý vi phạm.

Từ cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, khi tạm giữ giấy tờ, người có thẩm quyền sẽ thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, cập nhật thông tin tạm giữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng VNeID để người vi phạm, chủ phương tiện biết, chấp hành.

Hơn nữa, Thông tư số 28 ra đời còn giúp chống được tình trạng làm giả giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm, đồng bộ hóa công tác chuyển đổi số của quốc gia.

“Sau khi Thông tư số 28 có hiệu lực, khi được CSGT yêu cầu kiểm tra, người dân chỉ cần xuất trình các loại giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng VNeID. Điều này không chỉ giúp việc xử lý vi phạm giao thông được diễn ra nhanh chóng, không bị mất thời gian mà còn giúp lực lượng CSGT có thể xử lý các trường hợp cố tình điều khiển phương tiện khi đã bị tạm giữ giấy phép trước đó”, Thượng tá Lê Văn Hòa thông tin.

Trên thực tế, bên cạnh những thuận lợi, việc kiểm tra giấy tờ qua ứng dụng VNeID trong thời gian đầu cũng đã khiến lực lượng chức năng gặp những trở ngại, khó khăn. Nhiều nguyên nhân được nêu ra nhưng chủ yếu vẫn là do người dân quên mật khẩu ứng dụng VNeID; không sử dụng smartphone, thậm chí là không sử dụng mạng 3G, 4G.

Do đó, lực lượng CSGT vừa thực hiện đồng thời kiểm tra, xử lý trên môi trường điện tử, vừa kiểm tra giấy tờ như trước đây. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích hợp các loại giấy tờ lên hệ thống để thuận lợi cho việc kiểm tra và giải quyết các thủ tục hành chính.

Thượng tá Lê Văn Hòa cho biết thêm: “Đến nay, cơ bản người tham gia giao thông đã thông dụng với hình thức kiểm tra, xử lý giấy tờ xe qua VNeID. Việc nhanh chóng khắc phục những khó khăn thời gian qua đã góp phần tăng cường công tác quản lý, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về giao thông, bảo đảm tốt hơn an toàn giao thông trên các tuyến đường. Qua đây, tôi cũng muốn khuyến cáo đối với những ai chưa tích hợp giấy tờ xe trên ứng dụng VNeID cần nhanh chóng tích hợp để đảm bảo các lợi ích lâu dài”.

Theo Nam Phương (Báo Quảng Trị)