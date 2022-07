Lời kể nhói lòng vụ hai đứa trẻ chết cháy trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Ngày 24/7, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại nhà dân tại ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh khiến 2 trẻ bị tử vong là N.Đ.V.P. (10 tuổi) và N.Đ.C.B. (1 tuổi, em của P.).

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo ghi nhận, căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong con hẻm nhỏ. Vụ cháy làm khu vực tầng trệt căn nhà tan hoang, nhiều vật dụng cháy đen, tường ám khí đen. Cách căn nhà xảy ra hỏa hoạn chừng 20m, gia đình cùng hàng xóm đang tổ chức tang lễ cho hai em nhỏ.

Từ sáng sớm nay, rất đông bà con hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình. Chứng kiến tai họa bất ngờ ập đến với gia đình anh Phước (37 tuổi, cha của nạn nhân) khiến ai cũng rướm nước mắt.

Chị Hạnh (hàng xóm nạn nhân) nhớ in khoảnh khắc lúc 16h20 chiều 23/7, chị cùng mọi người nhìn thấy khói kèm ngọn lửa bùng lên. Khi chạy đến, họ thấy bốn đứa trẻ đang kêu cứu, liền hô hoán người dân đến hỗ trợ để chữa cháy và cứu người nhưng bất lực.

Cảnh sát có mặt tiếp cận đám cháy. Hai trẻ nhỏ mắc kẹt trong nhà vệ sinh tại tầng trệt bị bất tỉnh do ngạt khói.

Chị Hạnh kể, lúc xảy ra cháy, cháu P. đã tìm mọi cách đưa các em ra ban công để hàng xóm đưa xuống đất. Sau đó, quay trở lại cứu thằng út thì cả hai bị kẹt bên trong nhà vệ sinh...

Khi cảnh sát phá cửa nhà tiếp cận bên trong đưa hai em nhỏ đi bệnh viện Nhi Đồng thành phố cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Gia đình anh Phước tổ chức hậu sự cho hai con thơ

Anh Phước (37 tuổi, cha của hai nạn nhân) nghẹn ngào nói, vợ chồng có 7 người con (6 trai, 1 gái), hiện vợ đang mang bầu 3 tháng. Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Phước thuê căn nhà 1 trệt, 1 gác lửng ở xã Vĩnh Lộc A với giá 3 triệu đồng/tháng làm nơi ở, hằng ngày đi làm thợ mộc mưu sinh.

Theo lời anh Phước, sáng ngày các con gặp nạn, anh cùng con trai lớn đi làm ở TP Thủ Đức, vợ anh làm thuê tại một nhà xưởng gần nhà. Bé P. được bố mẹ giao chìa khóa và có nhiệm vụ ở nhà trông 5 em nhỏ.

Công an TP.HCM khuyến cáo khẩn

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 2 trẻ em tử vong, Công an TP.HCM vừa có khuyến cáo khẩn đến người dân nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC cho hộ gia đình trong khu dân cư.

Theo đó, công an TP khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Thực hiện quản lý chặt chẽ các loại vật dụng dễ cháy, nổ các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; đảm bảo điều kiện an toàn phòng và chữa cháy trong quá trình sử dụng.

Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn, tường ám khói đen

Không khóa trái cửa khi để người già, người tàn tật, trẻ nhỏ ở nhà một mình, phải rèn luyện tâm lý cho trẻ cần làm gì khi bị thương hoặc cần giúp đỡ, thực hành giả định các trường hợp khẩn cấp.

Không được câu móc, đấu nối điện tùy tiện, không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm.

Khi ra khỏi nhà phải ngắt tất cả các thiết bị sử dụng điện ra khỏi nguồn. Trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, kiểm tra nơi đun nấu, nơi thắp hương thờ cúng; khi đun nấu, đốt vàng mã, phải có người trông coi.

Không tàng trữ, buôn bán trái phép chất dễ cháy, nổ. Để vật liệu dễ cháy cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Mỗi gia đình nên có các tình huống thoát nạn khi cháy, nổ xảy ra. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.