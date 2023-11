Căn hộ để ở kết hợp kinh doanh là một sản phẩm bất động sản (BĐS) có công năng đa dạng, chủ sở hữu có thể khai thác nhiều mục đích khác nhau. Mô hình này thường được xây dựng tại vị trí khối đế của các toà chung cư, nhằm phục vụ cư dân của toà nhà và những người dân sinh sống tại những khu vực lân cận.

Loại hình BĐS này được nhiều nhà đầu tư lựa chọn là bởi khả năng tạo ra lợi nhuận “kép” cho chủ sở hữu. Đó là khoản lợi nhuận lãi vốn nhờ việc gia tăng giá trị thực của một BĐS, kết hợp với khả năng khai thác kinh doanh suốt năm của BĐS đó.

Theo giới chuyên gia, một sản phẩm BĐS được đánh giá có thể sinh lợi nhuận “kép” phải thỏa mãn đầy đủ những yếu tố quan trọng như: pháp lý, vị trí đắc địa tại những khu có lưu lượng dân cư với nhu cầu mua bán, sử dụng dịch vụ lớn. Lý tưởng hơn nữa là sản phẩm nằm trong khu vực có quy hoạch bài bản, có nhiều tiềm năng trong tương lai.

Dãy căn ở kết hợp kinh doanh tại dự án The Ori Garden. Ảnh: The Ori Garden

Tại dự án The Ori Garden (Đà Nẵng), các căn khối đế đang chứng tỏ sức hút trên thị trường khi đáp ứng khả năng sinh lời kép cho nhà đầu tư. Xét về công năng sử dụng, chủ căn có thể khai thác công năng thông quan việc tự doanh kết hợp sinh hoạt hàng ngày hoặc cho thuê lại. Các căn này tại giai đoạn 1 dự án phục vụ hơn 3.000 cư dân với các ngành hàng, dịch vụ đa dạng như: tạp hoá, spa, cửa hàng tiện lợi…

Theo khảo sát của chủ đầu tư, mỗi căn ở kết hợp thương mại tại The Ori Garden đang cho thuê với mức giá từ 8 - 15 triệu/tháng tuỳ vào diện tích. Đặc biệt, mỗi căn hộ có chiều cao khoảng 5,8m, chủ sở hữu có thể linh hoạt thiết kế thêm một gác lửng giúp gia tăng diện tích sử dụng thêm từ 1,5 - 1,7 lần.

Giai đoạn 2 của dự án với số lượng 78 căn khối đế sẽ phục vụ nhu cầu sống của hơn 14.000 cư dân (cả 2 giai đoạn) tại The Ori Garden, tạo ra dòng tiền đều đặn hàng tháng cho nhà đầu tư.

Các căn hộ để ở kết hợp kinh doanh được khai thác tại dự án The Ori Garden. Ảnh: The Ori Garden

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm căn hộ để ở kết hợp kinh doanh tại The Ori Garden còn được các chuyên gia đánh giá sẽ có “bước sóng” gia tăng giá trị trong tương lai. Điều này đến từ vị trí nằm trong vùng quy hoạch chiến lược tây bắc TP. Đà Nẵng.

Khu vực này được quy hoạch để phát triển thành thủ phủ công nghiệp mới của Đà Nẵng. Các khu công nghiệp lớn như: KCN Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng; Khu công nghệ cao; KCN Liên Chiểu và quy hoạch cảng Liên Chiểu… nằm gần dự án sẽ thu hút lượng nhân công khổng lồ, kéo theo nhu cầu về an cư và sử dụng dịch vụ lớn. Theo quy hoạch, khi cảng Liên Chiểu đi vào hoạt động sẽ tạo động lực thu hút đầu tư mạnh mẽ vào những cụm, KCN Tây Bắc, từ đó tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân, kéo theo nhu cầu an cư lớn tại khu vực này. Chỉ tính riêng số người dân tại khu vực cảng Liên Chiểu hiện nay là hơn 15.000 người và dự kiến sẽ đạt 24.000 người vào năm 2030. Điều này chính là động lực tự nhiên giúp gia tăng giá trị bất động sản khu vực. Như vậy, chủ sở hữu các căn hộ để ở kết hợp kinh doanh tại The Ori Garden hứa hẹn nhận được lãi vốn nhờ bước sóng tăng giá tự nhiên.

“Nhờ sức hút to lớn, hiện tại hơn 40% số lượng căn hộ để ở kết hợp kinh doanh tại The Ori Garden (33 căn) đã tìm được chủ sở hữu. Các sản phẩm còn lại vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng”, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết.

Doãn Phong