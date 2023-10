Trưa nay (22/10), lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ xác nhận, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hữu Đạt (18 tuổi, trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Camera tiệm vàng ghi lại cảnh Đạt vào giả vờ mua rồi thực hiện vu cướp. Ảnh cắt từ clip

Sau khi bị bắt, Đạt khai là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng tại TP Đà Nẵng. Đạt tham gia chơi chứng khoán nhưng thua lỗ.

Do kẹt tiền, sáng 21/10, đối tượng bắt xe từ Đà Nẵng về quê để thực hiện vụ cướp. Sau khi cướp vàng, Đạt vứt bỏ áo mưa, chạy về nhà một người thân để tắm. Sau đó, đối tượng mới trở về nhà riêng, tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước đó, 13h ngày 21/10, Công an huyện Cam Lộ nhận được thông tin, lúc 12h30 cùng ngày, tiệm vàng Hoàng Sự (xã Thanh An, huyện Cam Lộ) bị một đối tượng giả vờ đến mua 8 khâu vàng (tổng 10 chỉ vàng) rồi cầm vàng bỏ trốn.

Công an huyện Cam Lộ đã huy động đồng bộ các lực lượng vào cuộc, tổ chức truy xét nóng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cam Lộ đã làm rõ Lê Hữu Đạt là đối tượng gây ra vụ cướp vàng và bắt giữ đối tượng lúc 21h cùng ngày. Trong đêm, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt.

Lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ thông tin thêm, quá trình phá án gặp một số khó khăn, vì bị hại báo tin muộn, khi gây án đối tượng bịt mặt, không ai nhận diện được và thời tiết mưa gió.

Đặc biệt, Lê Hữu Đạt là sinh viên, thường xuyên ở Đà Nẵng nên ban đầu lực lượng công an không ngờ tới.