Trước đó, người dân phát hiện cô gái tử vong trong tình trạng loã thể, được bọc trong bao tải, trước cửa nhà một hộ dân

Nghi phạm bị bắt giữ sau đó, khai lý do gây án do mâu thuẫn tình cảm.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, Hoàng Hữu Thịnh khai, do quen biết từ trước, tối 9/6, Thịnh hẹn chị V.H.A. đến nơi ở của mình chơi. Đến khoảng 0h30 ngày 10/6, hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc xô xát.

Lúc này chị V.H.A. bị Thịnh đẩy ngã xuống nền nhà, bất tỉnh. Thịnh đã lấy dây buộc tay, chân của chị V.H.A., cho thi thể nạn nhân vào bao tải, vác ra ngoài để ở vỉa hè thuộc đường Đa Phúc (quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Đối tượng bị dẫn giải làm thực nghiệm vụ án.

Sau đó Thịnh lấy xe đạp, quần áo của chị V.H.A. mang đi vứt tại khu vực ruộng lúa tại tổ dân phố Đông Lãm, phường Đa Phúc (cách hiện trường 1,5km).

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 10/6, Công an quận Dương kinh nhận được tin báo của nhân dân về có thi thể người trong 2 bao dứa tại khu vực vỉa hè phía trước cửa một ngôi nhà thuộc phường Đa Phúc, quận Dương Kinh.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, gây hoang mang dư luận, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an quận Dương Kinh tiến hành điều tra, xác minh.

Công an quận Dương Kinh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hải Phòng thu thập dấu vân tay tử thi.

Kết quả tra cứu dấu vân tay xác định nạn nhân là chị V.H.A. (29 tuổi, quê quán Thanh Lương, hai Bà Trưng, Hà Nội; hộ khẩu tại Kiến Thụy - Hải Phòng).

Nạn nhân tử vong trong tư thế không mặc quần áo, bọc trong bao dứa, 2 tay bị buộc về phía trước ngực bằng dây nilon, phần đầu tử thi bị trùm bằng túi nilon màu đen.

Công an quận Dương Kinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành rà soát, trích xuất hình ảnh camera xung quanh hiện trường trên đường Đa Phúc và mở rộng hiện trường, tìm kiếm dấu vết.

Qua rà soát phía sau khu nhà ở Đa Phúc Central Pack phát hiện một đầm thủy sản khoảng 650 m2 của anh H.H.C. (46 tuổi, hộ khẩu tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Đối tương khai sau vứt đồ đạc của nạn nhân ra khu vực vắng người.

Tại đầm thủy sản có xây dựng một căn nhà cấp 4 diện tích 20m2. Tuy nhiên, anh H.H.C. không thường xuyên sinh sống tại đây mà cho em trai là Hoàng Hữu Thịnh (43 tuổi, trú ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) trông coi.

Từ các nguồn tin thu thập, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Dương Kinh xác định đối tượng Thịnh có nhiều biểu hiện nghi vấn gây ra vụ án trên.

Hồi 18h30 ngày 11/6, Công an quận Dương Kinh đã kiểm tra nơi ở của Thịnh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đưa Thịnh về trụ sở đấu tranh.

Khen thưởng lực lượng phá án nhanh.

Với thành tích phá án nhanh, trấn an dư luận sớm, Công an TP Hải Phòng, Quận ủy, UBND quận Dương Kinh đã tổ chức khen thưởng, động viên các lực lượng phá án, gồm: Công an quận Dương Kinh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP Hải Phòng biểu dương thành tích đã đạt được của Công an quận Dương Kinh, trong đó chủ công là Đội Cảnh sát Hình sự.

Khen thưởng nóng lực lượng phá an nhanh.

Đồng thời, ông Vũ Thanh Chương thay mặt Đảng ủy Công an TP chính quyền địa phương quận đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ công an quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Tôi đề nghị thời gian tới, Công an quận Dương Kinh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận. Phấn đấu để quận Dương Kinh trở thành điểm đến an toàn, thu hút các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương", Thiếu tướng Vũ Thanh Chương phát biểu.