Sau khi đạt các thành tích về sắc đẹp, Á hậu 1 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Kiều Loan lấn sân âm nhạc, trở thành ca sĩ kiêm rapper. Cô được đánh giá là một ngôi sao trẻ triển vọng. Lona là nữ ca sĩ gen Z có giọng hát nữ trung, phong cách trình diễn quyến rũ cùng khả năng vũ đạo điêu luyện. Cách đây không lâu, ca khúc “Thích hay là yêu còn chưa biết" của nữ ca sĩ viral trên các nền tảng mạng xã hội. Giữa tâm điểm được chú ý, Lona quyết định dành thời gian sang Hàn Quốc để “du học ngắn hạn", trau dồi kỹ năng tại một trong những “cường quốc” về giải trí.

Trong suốt khóa học, Lona thường xuyên cập nhật hình ảnh, quá trình tập luyện của mình đến người hâm mộ. Cách đây không lâu, Lona gây bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm nhưng không kém phần nội lực khi cover lại hit “Gone" của Rosé (Blackpink). Cũng trong video này, nhiều khán giả để lại lời khen “có cánh” về sự thay đổi trong giọng hát của Lona. Nhiều người cho rằng giọng hát của cô khỏe và phát âm “tròn” hơn hẳn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ gen Z phù hợp với các ca khúc tiếng Anh.

Đáp lại sự mong đợi của khán giả, Lona tiếp tục đăng tải video cover ca khúc “Always remember us this way”. Đặc biệt, nữ ca sĩ mạnh dạn “treo giọng” theo tone gốc của siêu sao nước Mỹ Lady Gaga. Chia sẻ trong video, giọng ca “thích hay là yêu còn chưa biết" cho biết đã phải luyện thanh, mở giọng và tập luyện rất nhiều lần mới “dám" thử sức với tone gốc của nhạc phim “A Star is Born". Dù chỉ đăng 1 đoạn ngắn nhưng video khiến nhiều người trầm trồ và đón chờ phiên bản đầy đủ của màn cover này. Không giọng hát, Lona gây chú ý với những hình ảnh luyện tập vũ đạo quyến rũ và cuốn hút.

Trong chuyến tu nghiệp 3 tuần tại Hàn Quốc, Lona cho thấy tiến bộ cả về giọng hát lẫn phong cách trình diễn. Theo lịch trình, giọng hát gốc Quảng Nam sẽ ra mắt MV mới “Đố anh quên được em" ngay khi trở về Việt Nam. Cách đây không lâu, sau khi cho ra mắt trailer, ca khúc đã nhận về nhiều phản hồi tích cực về giai điệu bắt tai, giọng cùng tạo hình quyến rũ. Nhiều khán giả hy vọng “Đố anh quên được em” sẽ thành công vượt ca khúc trước đây.

MV “Đố anh quên được em” ra mắt vào lúc 22h22 ngày 06/06/2022.

Vĩnh Phú