Ngày 26/9/2023, Đoàn công tác của tỉnh Long An đã có buổi làm việc tại Khu công nghệ Chungnam (Chungnam Techno Park - CTP), Hàn Quốc.

Đoàn do ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An làm trưởng đoàn. Thành phần đoàn còn có ông Trần Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh và một số doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Kyu-Sok Suh- Viện trưởng bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Nguyễn Thanh Hải và Đoàn công tác đã đến thăm CTP, đồng thời cũng mong muốn sẽ có những thảo luận và nhận được sự hỗ trợ từ phía tỉnh Long An trong quá trình tìm kiếm địa điểm đầu tư phù hợp để đầu tư một Khu công nghệ CTP tại Long An.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hải đã giới thiệu về tiềm năng và thế mạnh của tỉnh: Long An có vị trí chiến lược quan trọng trong việc kết nối trung tâm kinh tế tài chính sôi động như TP.HCM với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn nhân lực trẻ dồi dào; kết cấu hạ tầng, mạng lưới giao thông đang được đầu tư đồng bộ; bộ máy chính quyền năng động, đổi mới, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; quỹ đất phát triển công nghiệp, đô thị được Chính phủ quy hoạch lớn; người dân thân thiện… là môi trường hấp dẫn để các nhà đầu tư Hàn Quốc yên tâm đến đầu tư, hoạt động kinh doanh tại tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn thông tin, trên địa bàn tỉnh Long An có 34 KCN được thành lập với tổng diện tích là 9.251,6 ha; 44 CCN, diện tích 2.181 ha; mục tiêu đến năm 2030 sẽ thành lập thêm 17 KCN, diện tích 3.181,4 ha và 28 CCN với diện tích 1.808 ha. Các Khu, cụm công nghiệp của Long An tập trung chủ yếu tại các huyện tiếp giáp với TP.HCM và đã được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh sẵn sàng chào đón doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Long An.

Long An mong muốn hợp tác với Khu công nghệ Chungnam và mời gọi các Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Long An các lĩnh vực: công nghệ cao, tập trung vào các ngành công nghiệp 4.0 tự động hóa, sản xuất linh kiện - thiết bị điện tử và phần mềm, vi mạch, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; sản xuất vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện ô tô; phát triển đô thị sinh thái thông minh; dịch vụ cảng biển, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, logistics; các hệ sinh thái hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển đào tạo nhân lực chất lượng cao để cung ứng nguồn lao động cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Ông Nguyễn Thanh Hải mời Ông Kyu-Sok Suh và các thành viên CTP đến Long An để khảo sát thực tế và tìm hiểu cụ thể hơn về môi trường đầu tư của tỉnh.

Cũng trong chuyến làm việc tại Hàn Quốc, các doanh nghiệp Long An cũng đã gặp gỡ, giao lưu với doanh nghiệp CTP trên các lĩnh vực liên quan.

Ánh Hồng (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An)