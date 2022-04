Louis Capital báo tăng trưởng doanh thu 77 lần

Đặc biệt trong năm 2022-2023, Louis Capital sẽ tiến hành nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu CTCP Sợi Việt Phú và đầu tư vào CTCP Louis Mega Mall, đây là một trong các dự án lớn của Louis Capital trong giai đoạn sắp tới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Louis Capital

Chuyển mình mạnh mẽ trong 2021

Công ty Cổ phần Louis Capital (HoSE: TGG) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, công bố các điểm sáng kinh doanh trong 2021, sau một năm gia nhập Tập đoàn Louis Holdings.

Năm 2021, Louis Capital đạt doanh thu ấn tượng hơn 801,89 tỷ đồng, gấp 77,47 lần so với 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 98,49 tỷ đồng, bứt phá ngược dòng so với khoản lỗ 43,48 tỷ đồng năm ngoái và xóa sạch lỗ lũy kế trong quá khứ. So với kế hoạch cả năm, Louis Capital đã vượt 10,5 lần chỉ tiêu doanh thu và 48,2 lần chỉ tiêu lợi nhuận.

Từ số vốn điều lệ 100 tỷ đồng tại thời điểm thành lập, Louis Capital đã nâng vốn điều lệ lên 273 tỷ đồng với hơn 27 triệu cổ phiếu niêm yết. Tính đến thời điểm hiện tại, Louis Capital đạt tổng tài sản 838,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 420,6 tỷ đồng.

Năm 2021 đánh dấu cột mốc Louis Capital trở thành thành viên của Louis Holdings, bắt đầu đổi mới cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành, chiến lược kinh doanh, đặc biệt là dẫn dắt tài tình của Ban lãnh đạo. Trải qua một năm biến động, Louis Capital đã biến nguy thành cơ, không ngừng phát triển và chuyển mình mạnh mẽ trong hệ sinh thái mang “họ Louis”.

Theo Louis Capital, năm qua Louis Capital cũng có nhiều thương vụ M&A thành công trong lĩnh vực dược phẩm (Ladophar), điện - viễn thông (Sametel)…. Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar (HNX: LDP), Louis Capital đã giúp Ladophar đạt doanh thu hơn 162 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 39 tỷ đồng. Hiện, Louis Capital đã thoái vốn khỏi Ladophar, chuyển giao quyền sở hữu trực tiếp cho Louis Holdings.

Louis Capital cũng nắm tỷ lệ sở hữu 51% cổ phần Công ty CP Sametel (HNX: SMT), tương đương hơn 2,8 triệu cổ phiếu. Louis Capital xác định tái cấu trúc thành công cho Sametel và hướng tới kinh doanh có lãi bền vững. Bước đầu, Louis Capital đã nỗ lực kết nối giúp Sametel có được các hợp đồng thi công các dự án điện mặt trời, điển hình là thỏa thuận với CME Solar vừa ký kết đầu tháng 4/2022. Theo kế hoạch, sau khi thực hiện tái cấu trúc Sametel, Louis Capital sẽ thực hiện thoái vốn khỏi Sametel và chuyển nhượng cổ phần cho Louis Holdings.

Louis Capital sẽ thực hiện các dự án Louis Mega Mall, Nhà máy sợi Việt Phú, Chợ Tam Nông - Đồng Tháp trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất

Nâng vốn điều lệ lên gấp ba

Bên cạnh hoạt động đầu tư tài chính giúp tối đa hóa lợi nhuận, Louis Capital định hướng trở thành công ty đầu tư đa ngành trên các lĩnh vực: Bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, thủy sản, nông sản, trồng trọt và chăn nuôi. Với hoạt động M&A theo chiều sâu và hướng đến kết quả thực, Louis Capital tìm kiếm các công ty gặp khó khăn về nguồn vốn, yếu kỹ năng quản trị, thiếu định hướng kinh doanh để đầu tư tài chính, tái cấu trúc, cấp vốn, hỗ trợ mô hình quản trị điều hành tiến tới kinh doanh có lãi.

Louis Capital đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 1.071 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 122 tỷ đồng trong năm 2022, lần lượt tăng 34% và 24% so với kết quả năm trước. Với tầm nhìn rộng, công ty còn dự phóng đến 2023 đạt doanh thu gần 1.431 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 140 tỷ đồng. Trên cơ sở này, doanh nghiệp dự kiến trả tỷ lệ cổ tức là 15% trong 2022 và 20% trong 2023.

Để đẩy mạnh quy mô hoạt động, Louis Capital dự kiến nâng vốn điều lệ từ 273 tỷ đồng lên 819 tỷ trong năm 2022. Bên cạnh đó, Louis Capital còn đẩy mạnh đầu tư, góp vốn và cấu trúc lại các công ty con: Wings Global, PBP, Golden Paddy, Sametel và Louis AMC.

Tại đại hội cổ đông, Louis Capital cũng trình hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm mua lại cổ phần để sở hữu CTCP Sợi Việt Phú và đầu tư vào CTCP Louis Mega Mall. Theo đó, Louis Capital sẽ phát hành thêm 27.299.990 cổ phiếu với giá chào bán là 12.500 đồng/cổ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đem đầu tư vào Công ty CP Louis Mega Mall . Đồng thời, Louis Capital sẽ phát hành thêm 27.299.990 cổ phiếu với mệnh giá 12.500 đồng/cổ, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để mua lại 70% cổ phần của Công ty cổ phần Sợi Việt Phú và bổ sung vốn lưu động cho Louis Capital

Sắp tới, Louis Capital sẽ thực hiện các dự án Louis Mega Mall, Nhà máy sợi Việt Phú, Chợ Tam Nông - Đồng Tháp trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất. Theo đó, Louis Capital sẽ tiếp nhận lại chuỗi trung tâm thương mại của Nguyễn Kim tại Đồng Tháp, Bạc Liêu, Trà Vinh, Gia Lai và đổi tên thành Louis Mega Mall. Nhà máy Sợi Việt Phú có diện tích 31.390 m2 và công suất 1.700 tấn sợi/năm sẽ được tái cấu trúc, đầu tư thiết bị dây chuyền, nâng cao năng lực sản xuất nhằm vực dậy thương hiệu Việt Phú. Trong khi đó, dự án chợ kết hợp shophouse Tam Nông - Đồng Tháp có vị trí đắc địa tiếp giáp với đường tỉnh lộ 844 hứa hẹn kiến tạo diện mạo mới hiện đại hơn cho địa phương.

Ngọc Minh