Xuất, nhập khẩu tăng trưởng kỷ lục, đạt 670 tỷ USD

Phát biểu tại lễ khai mạc Vietnam Expo 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Năm 2021 được xem là thời gian thử thách chưa từng có đối với mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam bởi đại dịch Covid-19. Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

GDP tăng trưởng 2,58%, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng và đạt kết quả rất tích cực (đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo). Xuất, nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, đạt 670 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Trong những thành tích nổi bật đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của các hoạt động xúc tiến thương mại với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ ngoại thương, áp dụng nhiều hình thức xúc tiến mới, phù hợp, bảo đảm lưu thông, cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu và đẩy mạnh xuất nhập khẩu.

“Trải qua 30 năm, Vietnam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành Công Thương Việt Nam, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp DN Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế”, Bộ trưởng cho biết.

Sự kiện thu hút 410 doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm với quy mô 380 gian hàng, tăng 110 doanh nghiệp và 80 gian hàng so với năm trước, trưng bày tập trung trong 4 khu vực triển lãm nổi bật: Thương hiệu quốc gia và xuất khẩu; Máy móc thiết bị - công nghiệp hỗ trợ; Công nghệ số - thương mại điện tử; thực phẩm - đồ uống.

Khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam - Invest in Vietnam” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) trở thành điểm nhấn quan trọng, cung cấp các thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam, qua đây còn giới thiệu tới các nhà đầu tư quốc tế những ngành công nghiệp trọng điểm, thu hút đầu tư chuyên sâu tại 11 điểm đến tại Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bình Định, Khu công nghiệp An Phát và Khu kinh tế Nghi Sơn.

Bảo Anh