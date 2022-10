Lừa 2 tỷ đồng giúp 'vay vốn và làm dự án' rồi bỏ trốn về miền Tây

Bị can Thái bị bắt khi đang trốn tại một nhà trọ ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hiện bị can được di lý về trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2019, Nguyễn Văn Thái nói với bà T. (51 tuổi, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) về việc có thể giúp bà này vay vốn ODA với lãi suất thấp, giúp làm dự án khai thác đá hỗn hợp tại xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Lúc này, Thái yêu cầu bà T. đưa 2 tỷ đồng để lo việc. Tin lời Thái nói là thật, bà T. đã chuyển tiền theo yêu cầu, tuy nhiên sau khi nhận được tiền Thái cắt đứt liên lạc với bà T.

Bị can Nguyễn Văn Thái khi bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Ảnh: Công an Bình Thuận

Biết mình bị lừa sau nhiều lần không thể liên lạc với Thái, bà T. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra và thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng ông ta đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến tháng 7/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã đối với Thái.