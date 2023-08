Hôm nay (31/8), TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Phùng Hưng (SN 1976, ở Đông Anh) mức án 15 tháng tù án treo về tội Giả mạo vị trí công tác.

Trước đó, ngày 15/4/2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tiếp nhận công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội (PC03) về việc chuyển hồ sơ, xác minh đối với hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc, có liên quan đến 2 điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội.

Đồng thời ngày 20/4/2021, ông Lê Phùng Hưng, là luật sư tập sự đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tự thú và khai nhận hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác liên quan đến vụ việc nêu trên.

Sau khi nhận được nguồn tin về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Kết quả cho thấy, ngày 5/6/2021, ông Nguyễn Thanh Thủy (SN 1972, ở quận Đống Đa) gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tố giác ông Lương Xuân Hiển (tên thật là Lương Thế Hiển, SN 1956, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà, đất của ông Thủy tại số 296 - 298 - 300, phố Bà Triệu, Hà Nội và 2 căn nhà liền kề trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

Ngày 6/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã phân công điều tra viên Đỗ Đức Nghĩa và Nguyễn Hùng Cường tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin trên.

Thời điểm đó, ông Lê Phùng Hưng có quan hệ quen biết với ông Thủy, và biết chuyện ông Thủy đang tố giác ông Hiển. Do muốn giúp ông Thủy có căn cứ lấy lại tài sản bằng hình thức làm giả tài liệu nên ngày 19/8/2019, ông Hưng đã giả mạo là điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội để giao Giấy triệu tập đề ngày 20/6/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội (PC03) cho ông Hiển.

Đồng thời, bị cáo Hưng yêu cầu ông Hiển ký nhận trên trang giấy A4 có đoạn văn bản do ông Hưng soạn sẵn nội dung giao nhận Giấy triệu tập viết bằng bút “mực bay màu”.

Sau khi lấy được chữ ký, chữ viết của ông Hiển, ông Hưng thuê người khác soạn thảo văn bản, in, chèn nội dung “Bản cam kết có nội dung ông Hiển đứng tên hộ tài sản là nhà, đất tại số 296-298-300 Bà Triệu và 2 căn liên kề số A1.14 và A1.15 Hoàng Hoa Thám” vào tờ giấy trắng khổ A4 có chữ ký của ông Hiển.

Bị cáo Hưng giao Bản cam kết giả trên cho ông Thủy và nhận của ông Thủy 3 triệu đồng. Sau đó, ông Thủy đã sử dụng Bản cam kết giả giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, làm ảnh hưởng đến công tác điều tra, làm rõ bản chất của vụ việc.

Liên quan đến vụ án, điều tra viên Nguyễn Hùng Cường được phân công xác minh, giải quyết tố giác tội phạm của ông Thủy nhưng đã không thực hiện đúng quy định của CQĐT mà đưa Giấy triệu tập cho bị cáo Hưng, dẫn đến việc ông Hưng lợi dụng lấy được chữ ký của ông Hiển và làm giả bản cam kết.

Tuy nhiên, do điều tra viên Nguyễn Hùng Cường không biết việc ông Hưng đã giả mạo vị trí công tác nên không đồng phạm với bị cáo về tội giả mạo vị trí công tác. CQĐT đã kiến nghị cơ quan quản lý xử lý vi phạm của ông Cường theo pháp luật.