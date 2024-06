Lumi Prestige - Biểu tượng ánh sáng phương Bắc diệu kỳ

Ánh sáng, qua lớp lăng kính lập phương, biến hóa thành những chùm sáng rực rỡ. Lấy nguồn cảm hứng từ lăng kính tạo nên sự phối kết hoàn hảo, dự án Lumi Hanoi hướng đến trở thành sự tổng hòa của những nguồn sáng tự nhiên độc đáo.

Nếu như phân khu Lumi Signature ra mắt trước đó là sự hài hoà giữa ánh mặt trời và ánh trăng, gợi cảm hứng về một “chất sống năng động hòa nhịp an nhiên” rạng ngời tựa hừng đông, phân khu tiếp theo, Lumi Prestige lại là hiện thân của một chiều sâu ánh sáng riêng biệt, vừa hiếm có, vừa kỳ vĩ, tinh hoa của cực quang phương Bắc.

Lumi Prestige - chốn an cư riêng tư trọn cảm xúc. Ảnh phối cảnh: CapitaLand Development Vietnam

Kiến tạo không gian sống riêng tư, Lumi Prestige hứa hẹn mang đến trải nghiệm không dễ kiếm tìm giữa trung tâm phía tây sôi động, dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa sành sỏi.

Theo Nhà phát triển Bất động sản CapitaLand Development Vietnam, tại Lumi Prestige, gia chủ vừa có thể cảm nhận vẻ đẹp kiến trúc với các ứng dụng ánh sáng độc đáo, kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên trong từng khoảnh khắc và thời gian, vừa có đủ không gian để tận hưởng cảm giác bình yên luôn hiện hữu - những điều tưởng chừng bình dị nhưng lại luôn “xa xỉ” trong cuộc sống bộn bề thường nhật.

Chốn bình yên dẫn lối riêng tư phía tây Thủ đô

Được quy hoạch như một phân khu khép kín với hệ thống an ninh 4 lớp 24/7 và toàn bộ hệ tiện ích đặc quyền, tại Lumi Prestige, sự an toàn và riêng tư của cư dân là ưu tiên hàng đầu. Các chi tiết thiết kế cảnh quan, tiện ích, khu vui chơi, đường dạo, ghế nghỉ, hồ bơi… và các trang thiết bị trong nhà và ngoài trời đều được xem xét và chọn lọc để đảm bảo an toàn và tối ưu thuận tiện cho cư dân trong quá trình sử dụng.

Từ những chi tiết nhỏ như lối đi không có bậc thang, sàn chống trượt hay nhà vệ sinh thân thiện với người cao tuổi và cần sự giúp đỡ trong căn hộ cũng như khu vực sinh hoạt chung,... - tất cả đều thể hiện tâm huyết “Tô điểm cuộc sống, nâng tầm cộng đồng” của CapitaLand Development Vietnam.

Điều làm nên sự khác biệt của Lumi Prestige và gây ấn tượng mạnh mẽ với các cư dân tương lai chính là bộ sưu tập tiện ích độc bản, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân. Tiện ích trong nhà nổi bật nhất phải kể đến phòng gym 330m2, tiện ích “staycation” như bể spa 4 mùa, bể sục Jacuzzi riêng tư, không gian làm việc chung được thiết kế hiện đại, phòng tiệc cư dân hay sảnh rượu vang & cigar khẳng định vị thế độc tôn của gia chủ.

Thêm vào đó, tiện ích ngoài trời tại Lumi Prestige lấy cảm hứng từ ánh sáng cực quang cũng sẽ đem đến những trải nghiệm đẳng cấp như bể bơi cực quang dài 50m, sân tennis, sân thể thao đa năng hay chòi BBQ sức chứa lên đến 60 người. Ngoài ra, vườn ngắm sao, vườn thiền chân mây, hồ sinh thái và đường dạo nổi, tất cả tổng hòa như một bức tranh lộng lẫy mà an nhiên, mang đến những phút giây thư thái khi trở về tổ ấm trong tương lai.

Hệ tiện ích ngoài trời lấy cảm hứng từ ánh cực quang rực rỡ, kiến tạo trải nghiệm sống đẳng cấp. Ảnh phối cảnh: CapitaLand Development Vietnam

Nâng tầm không gian sống, CapitaLand Development Vietnam kiến tạo Lumi Prestige như một tác phẩm nghệ thuật đương đại, được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Jean-François Milou từ Studio Milou. Phá vỡ sự đơn điệu, mặt đứng tòa nhà biến chuyển sắc màu tựa dải cực quang, mang đến vẻ đẹp độc đáo và hiện đại. Đồng thời, hệ thống nan và lam trang trí được thiết kế nhằm tăng tính thẩm mỹ cho công trình, và đảm bảo sự riêng tư cho từng căn hộ.

Với đa dạng loại hình căn hộ từ 1 - 4 phòng ngủ với diện tích linh hoạt, phân khu Lumi Prestige có thể đáp ứng nhu cầu các mô hình gia đình nhỏ tới các gia đình đa thế hệ.

Lumi Prestige - mang hơi thở nghệ thuật vào từng không gian sống. Ảnh phối cảnh: CapitaLand Development Vietnam

Với cam kết chất lượng bàn giao vượt trội, căn hộ Lumi Prestige được nâng cấp thiết kế và nội thất khóa cửa thông minh 5 trong 1, cung cấp lò nướng cho tất cả các căn hộ, đèn trần và tủ quần áo, ban công kính và cửa sổ kính full-height từ trần đến sàn tại phòng ngủ chính, mang tới chất lượng sống tiện lợi và thoải mái trong chính căn hộ của gia chủ.

Hội tụ đặc quyền sống tinh hoa, Lumi Prestige hứa hẹn đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng cư dân văn minh và đẳng cấp, những gia chủ khao khát sở hữu biểu tượng mới của phong cách sống riêng tư phía tây Thủ đô.

Tọa lạc nơi phía tây Hà Nội với kết nối trực tiếp vào Đại lộ Thăng Long và Đường vành đai 3.5, Lumi Hanoi hướng đến kiến tạo phong cách sống đầy năng động với bộ sưu tập tiện ích nội khu độc bản, cùng hệ tiện nghi kế cận, đảm bảo đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của cộng đồng cư dân tương lai.

Ngọc Diệp