Phú Quốc trở lại đường đua hút khách nội

Theo báo cáo, lượng du khách Việt Nam tìm kiếm du lịch Phú Quốc dịp Tết đang tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm trước, đưa đảo Ngọc lên vị trí thứ 3 trong top danh sách 10 điểm đến nội địa được yêu thích, chỉ sau Đà Lạt và Nha Trang.

Phú Quốc ngày càng thu hút du khách với những trải nghiệm hấp dẫn như show diễn Nụ hôn của biển cả, show diễn Bản giao hưởng của đại dương kết hợp cùng ăn tối trong nhà hàng thủ công bên biển. Ảnh: Sun Group

Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang, năm 2024, Phú Quốc đón xấp xỉ 6 triệu lượt khách. Ngoài những tín hiệu tích cực từ thị trường khách quốc tế, khách nội địa đến đảo ngọc cũng đạt hơn 5 triệu lượt khách. Mỗi ngày trong tháng 12, hòn đảo đón 23-24 chuyến bay nội địa, đặc biệt có sự trở lại của đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc do hãng hàng không Vietjet khai thác và thêm đường bay mới TP.HCM - Phú Quốc của Bamboo Airways từ 24/12.

Khảo sát trên website của Vietnam Airlines và Vietjet Air, nhiều chuyến bay thẳng từ Hà Nội hay TP.HCM đến Phú Quốc đã thông báo hết nhiều hạng vé trong các ngày 30/1 và 31/1, tức ngày mùng 2 và mùng 3 tháng Giêng âm lịch. Theo đó, chặng bay từ Hà Nội, TP.HCM đến Phú Quốc đều nằm trong kế hoạch tăng chuyến của các hãng hàng không trên.

Những số liệu tăng trưởng và các chuyến bay nội địa được kết nối trở lại đang mang đến những tín hiệu hết sức tích cực cho Phú Quốc, khẳng định đảo Ngọc đang là điểm đến có sức hấp dẫn hàng đầu không chỉ với khách quốc tế mà còn cả khách du lịch nội địa.

Giải mã sức hấp dẫn của đảo Ngọc của Việt Nam

Lý giải về sức hấp dẫn của những điểm đến nội địa, 75% du khách Việt Nam tham gia khảo sát của Booking.com, cho biết các địa điểm du lịch nội địa trên là sự kết hợp hoàn hảo giữa việc nghỉ dưỡng và các hoạt động phiêu lưu. Chính điều này làm nên một kỳ nghỉ Tết đáng mong chờ.

Những bãi biển cát trắng mịn, nước xanh như ngọc khiến du khách không muốn rời tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Soi chiếu về Phú Quốc, hòn đảo là điểm đến hội đủ thiên nhiên tuyệt mỹ cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi ít điểm đến nào tại Việt Nam có được. Tết Nguyên đán vào đúng thời điểm thời tiết đẹp nhất của Phú Quốc và vùng vịnh Thái Lan. Đảo Ngọc với 22 đảo lớn nhỏ, 150km đường bờ biển, trong đó nhiều bãi biển được truyền thông quốc tế ca ngợi như Bãi Sao, Bãi Kem mang đến đa dạng những trải nghiệm như tắm biển, chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô…

Phú Quốc còn sở hữu nhiều tổ hợp vui chơi giải trí với tổng mức đầu tư nhiều nghìn tỷ đồng trải dài từ Bắc đến Nam hòn đảo, mang đến những trải nghiệm không trùng lặp ở bất cứ đâu, để du khách có thể vui chơi cả tuần không chán. Trong đó, Nam đảo Phú Quốc với hệ thống khu nghỉ dưỡng bên Bãi Kem cùng tổ hợp vui chơi giải trí Thị trấn Hoàng Hôn đang nổi lên như một hiện tượng hút khách, với trải nghiệm tất cả trong một.

Khu vực Nam đảo cung cấp đa dạng dịch vụ nghỉ dưỡng từ bình dân đến cao cấp. Hiện tại giá phòng mini hotel tại Thị trấn Hoàng Hôn có mức giá từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/phòng cho 2 khách. Các khách sạn New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay cung cấp các dịch vụ tiện nghi, chất lượng cao hơn. Với du khách yêu thích dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng với kỳ nghỉ đẳng cấp, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay và La Festa Phu Quoc, Curio Collection By Hilton sẽ là sự lựa chọn lý tưởng.

Tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đến với Hòn Thơm là trải nghiệm “biểu tượng” ở Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Ban ngày trời nắng trong xanh là thời điểm lý tưởng để du khách tắm biển, nằm dài tại Bãi Kem, nổi tiếng với bãi cát trắng mịn và nước trong thấu đáy; hoặc du ngoạn chuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đến với Sun World Hon Thom, trải nghiệm triệu niềm vui tại Công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia và công viên chủ đề Exotica. Mùa đẹp nhất trong năm tại Phú Quốc cũng chiêu đãi du khách khung cảnh hoàng hôn ngoạn mục. Không đơn thuần chỉ là những bãi biển, Phú Quốc còn có một điểm ngắm hoàng hôn “độc nhất vô nhị” mang tên Cầu Hôn, khiến CNN và Travel+Leisure cũng không tiếc lời khen ngợi.

Sau ráng chiều cũng là lúc thị trấn Hoàng Hôn thức giấc, với vô vàn những trải nghiệm chơi nhiều ngày không hết. Trong đó có một trải nghiệm mà du khách chắc chắn sẽ yêu thích trong dịp Tết Nguyên đán, chính là chiêm ngưỡng thiên hà pháo hoa rợp trời trong 2 show diễn quốc tế. Nếu Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea mang đến màn trình diễn pháo hoa, pháo nước kết hợp nghệ thuật thể thao mạo hiểm thì Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea lại là khán đài xem trình diễn pháo hoa nghệ thuật đẹp nhất, với sự kết hợp của 7 công nghệ trình diễn khác. Còn muôn vàn những trải nghiệm hấp dẫn từ chợ đêm bên biển, nhà hàng bia thủ công Sun Bavaria GastroPub… hứa hẹn mang đến cho du khách những kỳ nghỉ khó quên.

Nụ hôn của biển cả mang đến cho Phú Quốc danh xưng “Hòn đảo 365 ngày pháo hoa”. Ảnh: Sun Group

Những trải nghiệm hấp dẫn không ngừng gia tăng kết hợp trong kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày, đây chắc chắn sẽ là cú hích mới cho Phú Quốc trong dịp đầu năm, hứa hẹn một giai đoạn bùng nổ du khách cả trong và ngoài nước tới đảo Ngọc.

Lệ Thanh