Lý Bình mang 88 lượng vàng và kim cương 2 tỷ hỏi cưới Phương Trinh Jolie

Sáng 25/4, diễn viên Lý Bình cùng họ nhà trai mang lễ cưới đến nhà cô dâu Phương Trinh Jolie tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Các phù rể là anh em, đồng nghiệp thân thiết với Lý Bình như diễn viên Đoàn Minh Tài, Trịnh Xuân Nhản, Trần Ngọc Vàng... Họ bày tỏ niềm vui khi người bạn của mình đã yên bề gia thất.

Nhà trai trao mâm quả cho phía nhà gái trước khi vào trong làm lễ 2 bên gia đình. Dàn phù dâu - rể và các khách mời đều diện trang phục trắng, xanh.

Do mẹ mất sớm, Phương Trinh Jolie được cô ruột và mợ dắt ra mắt 2 họ. Nữ ca sĩ diện áo dài trắng cách tân, tóc búi và trang điểm nhẹ nhàng. Cả hai cùng làm nghi thức rót rượu mời hai họ, lên đèn trước bàn thờ gia tiên.

Chú rể Lý Bình trao nụ hôn cho Phương Trinh Jolie trước mặt quan khách. Nam diễn viên kể anh hồi hộp, đêm trước ngày cưới chỉ ngủ được vài tiếng. "Tôi bận rộn chạy đôn đáo để lo nhiều việc. Dù vậy, tôi thấy hạnh phúc vì lễ cưới diễn ra trọn vẹn", anh nói.

Phương Trinh Jolie bật khóc trong giây phút làm lễ. Chú rể Lý Bình bên cạnh ôm eo, lấy khăn chấm nước mắt và động viên vợ bình tĩnh.

Gia đình chồng trao sính lễ cho cô dâu gồm 88 cây vàng trị giá hơn 6 tỷ đồng và bộ trang sức kim cương hơn 2 tỷ đồng. Mẹ chồng nữ diễn viên mong lễ vật này giúp cả hai có thêm vốn để phát triển công việc kinh doanh.

Lý Bình và mẹ đeo trang sức kim cương cho cô dâu. Chia sẻ với truyền thông, mẹ nam diễn viên đánh giá Phương Trinh Jolie ngoan hiền, biết cư xử và lo liệu cuộc sống.

Một người chị em thân thiết của Phương Trinh Jolie tặng cô thêm 10 cây vàng. Nữ diễn viên cho biết tổng quà cưới nhận được là hơn 10 tỷ đồng.

Lý Bình chăm sóc chu đáo cho bạn đời trong lễ cưới. Trước khi kết hôn, họ đã dọn về sống chung một nhà và cùng tập trung phát triển công việc kinh doanh.

Cô dâu - chú rể trao nhau khoảnh khắc ngọt ngào sau khi hoàn thành các nghi thức cưới. Cả hai chuẩn bị cho hôn lễ suốt vài tháng qua. Họ đi Phú Quốc gần 10 ngày để chụp ảnh cưới và du lịch hồi tháng trước.

Lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra chiều cùng ngày tại một nhà hàng sang trọng. Họ mời 300 khách, chủ yếu là bạn bè người thân và tổ chức riêng tư, hạn chế truyền thông tác nghiệp.

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, ca sĩ. Cô từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Cô cũng ghi dấu ấn ở lĩnh vực phim với các dự án Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

Lý Bình sinh năm 1991, được biết đến từ sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới. Anh bén duyên nghề với vai trò người mẫu, sau đó đóng phim Chồng người ta, Trói buộc yêu thương...

Thúy Ngọc