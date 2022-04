Lý do MC được cầu hôn trên máy bay nghỉ việc tại VTV

MC Hà My được khán giả biết đến với vai trò BTV-MC của chương trình về kinh tế, tài chính Money Weekly của VTV24. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khán giả yêu thích chương trình không thấy Hà My xuất hiện nữa. Để giải thích lý do, Hà My mới quay video chia sẻ về điều này.

Theo đó, Hà My cho biết, cô đã nghỉ việc tại VTV từ dịp trước Tết. Lý do đó là, sau khoảng thời gian cô đã tích lũy được kinh nghiệm, thử hết những điều cô đã làm được tại VTV, Hà My đã tìm được một hướng đi mới của bản thân.

Trong video, Hà My thẳng thắn giải đáp thắc mắc của độc giả: "Cá nhân mình là người luôn khuyến khích các bạn trẻ thử hết tất cả những điều có thể để tìm ra xem đam mê của mình là gì? Mình thực sự thích làm gì? Sau một thời gian, mình quyết định chuyển sang lĩnh vực tài chính và đang trên con đường tìm hiểu nó.

Khi mọi người hỏi mình có tiếc không? Mình cũng hơi tiếc vì đã có show của riêng mình, được kết nối với khán giả và mọi người cũng yêu thích sản phẩm mình làm ra. Để lại đứa con tinh thần ra đi thì rõ ràng là có buồn. Nhưng đôi khi, chúng ta phải có sự hy sinh để hướng tới những mục đích cao cả, lớn lao hơn", Hà My chia sẻ.

Hà My cũng chia sẻ, cô và bạn trai đã dọn về ở chung với nhau được một khoảng thời gian. Cả hai cũng chưa có kế hoạch về đám cưới do tình hình dịch căng thẳng. Cô cũng cho biết, đám cưới của mình trong tương lai cũng sẽ được tổ chức giản dị, ấm áp cùng những người thân yêu.

Trong video, Hà My cũng bật mí cô đang có thai được hơn 4 tháng. Đó là lý do thời gian gần đây, Hà My tăng cân nhiều hơn.

Trước đó, Phạm Ngọc Hà My (sinh năm 1996) từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Hà Nội, thông thạo nhiều ngoại ngữ.

Giữa năm 2021, Hà My được bạn trai là Hùng Đinh - doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ cầu hôn trên máy bay. Cả hai được nhận xét là trai tài, gái sắc và nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía bạn bè, người hâm mộ.

Hà Lan