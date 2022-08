Lý do giúp Ixora Ho Tram by Fusion trở thành second-home lý tưởng cho cả gia đình

Thuận tiện di chuyển bằng ô tô riêng

Trong số những địa danh ven biển được ưa chuộng nhất hiện nay, Hồ Tràm nổi lên như một thủ phủ nghỉ dưỡng mới nhờ khí hậu ấm áp quanh năm, không khí trong lành, bên cạnh lợi thế về hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh triển khai, giúp kết nối dễ dàng với TP.HCM cũng như các tỉnh thành lân cận.

Ngoài ra, sự thay đổi hành vi của giới trung và thượng lưu tại Việt Nam góp phần đưa thị trường Hồ Tràm thêm sôi động. Với số lượng ngày nghỉ tăng dần và khoảng cách giữa các chuyến đi ngày một thu hẹp, nhiều gia đình có thu nhập cao tại các thành phố lớn đang có xu hướng chuyển sang sở hữu để nắm quyền chủ động thay vì thuê ngắn hạn, phụ thuộc vào tình trạng phòng sẵn có.

Sự gia tăng số lượng người siêu giàu cũng đồng nghĩa với tỷ lệ sở hữu xe hơi ở mức cao, theo đó, thị trường ô tô tại Việt Nam có quy mô lớn thứ 4 trong khu vực ASEAN. Việc sở hữu ô tô riêng giúp quá trình di chuyển của chủ sở hữu đến các điểm nghỉ dưỡng trong cự ly gần trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt là trong bối cảnh hạ tầng giao thông đang được đầu tư bài bản như hiện nay tại khu vực TP.HCM - Bà Rịa Vũng Tàu.

Cách TP.HCM 2 tiếng đi xe là ưu điểm quan trọng của Ixora Ho Tram by Fusion. Ảnh phối cảnh

Như vậy, chỉ sau 2 giờ lái xe từ TP.HCM là đến ngay được Ixora Ho Tram by Fusion, hoàn toàn chủ động về thời gian, không cần phải chuẩn bị trước mà lại thuận tiện và an toàn.

Chỉ trong một thời gian ngắn là chuyển đổi nhanh chóng từ việc đang ở một đô thị sầm uất, ồn ào sang đang thư giãn bên bờ biển nguyên sơ của Hồ Tràm và mảng xanh của 11.000 ha rừng nguyên sinh. Đó là chưa kể sau này, khi sân bay quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động, chỉ trong vòng 50 phút đi xe là đến được Ixora Ho Tram by Fusion.

Ngôi nhà nghỉ dưỡng tốt cho sức khỏe của cả gia đình

Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới của Liên Hợp quốc, tỷ lệ rối loạn tinh thần có thể sẽ gia tăng ở mức báo động vào năm 2030. Vì thế, các nhà nghiên cứu của tổ chức này khuyến cáo mọi người nên dành nhiều thời gian hơn bên bãi biển để cải thiện sức khỏe tinh thần.

Một nghiên cứu của National Trust cho thấy rằng, việc hít thở không khí biển giúp bạn ngủ ngon hơn. Theo đó, một người sẽ có giấc ngủ sâu hơn với thời gian trung bình 47 phút sau khi dạo bộ dọc bờ biển so với mức 12 phút của những người dạo bộ trong đất liền với độ dài tương tự.

Các nghiên cứu cho thấy, thông thường, ở những khu vực công cộng của các đô thị lớn, mỗi cm3 không khí có từ 10-20 anion - một loại “vitamin không khí” giúp cải thiện hoạt động của phổi, làm tăng công năng thần kinh giao cảm, khiến con người cảm thấy sảng khoái vui vẻ, tăng thêm hồng cầu trong máu - còn trong phòng ở là từ 40-50 anion/cm3, ở bãi cỏ hoặc công viên có 100-200 anion/cm3, trong khi đó ở vùng biển có tới 10.000 anion/cm3, nhiều gấp hàng trăm lần. Qua đó, có thể thấy rằng, một ngôi nhà bên bờ biển như dự án Ixora Ho Tram by Fusion chính là một quà tặng sức khỏe vô giá cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Tất cả các căn condotel đều sở hữu tầm nhìn hướng biển thoáng đãng, đưa không khí trong lành vào tận bên trong. Ảnh phối cảnh

Chỉ cần nghỉ ngơi và tận hưởng

Được quản lý và vận hành bởi Fusion Hotel Group, chủ sở hữu tương lai của Ixora có thể an tâm khi giao phó ngôi nhà của mình cho bàn tay chăm sóc của đội ngũ nhân viên ân cần và chu đáo của Fusion, để có thêm thời gian thư giãn, vui chơi cùng bạn bè hay tiếp đãi đối tác.

Chưa dừng lại ở đó, từ vị trí của dự án Ixora Ho Tram by Fusion, chỉ cần vài bước chân là cả gia đình sẽ đế ngay được quần thể tiện ích đồng bộ và đẳng cấp của The Grand Ho Tram Strip. Nếu như The Bluffs - sân golf do “cá mập trắng” Greg Norman thiết kế, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe cho các giải đấu quốc tế chuyên nghiệp - là lựa chọn của các doanh nhân để rèn luyện thể chất hay gặp gỡ đối tác thì hệ thống 15 nhà hàng đa dạng tại khách sạn 5 sao InterContinental Grand Ho Tram là lựa chọn không thể bỏ qua để thưởng thức ẩm thực Á - Âu.

Trong khi đó, khu vực spa luôn là điểm đến yêu thích của các chị em phụ nữ hay hệ thống hồ bơi rộng lớn của cả cụm khách sạn InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach là nơi yêu thích của cả gia đình.

Tận hưởng không gian nghỉ dưỡng vui chơi giải trí bất tận của Ixora Ho Tram by Fusion. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh đó, hoạt động hấp dẫn và sôi động tại trên bãi biển như bóng chuyền, bóng đá, chạy bộ hay tận hưởng không gian rộn ràng của các club, lounge trong khu phức hợp… là lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều du khách trẻ.

Đối với các tín đồ của môn nghệ thuật thứ bảy, rạp chiếu phim là một nơi lý tưởng để cùng bạn bè, người thân tận hưởng những bộ phim bom tấn trong phòng chiếu được trang thiết bị hiện đại.

Ngoài ra, trong tương lai, cả gia đình còn có thể trổ tài ca hát với phòng hát đẳng cấp tại jukebox karaoke. Đặc biệt, The Grand Ho Tram Strip còn ưu ái dành tặng cho các khách hàng nhí hàng loạt các không gian vui đùa như kid clubs, game center, hồ bơi trẻ em và sắp tới là một công viên nước hiện đại sắp được triển khai, nằm liền kề Ixora.

Với những lợi ích nói trên, dự án Ixora Ho Tram by Fusion hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng “một điểm đến, triệu trải nghiệm” cho tất cả mọi thành viên trong gia đình.

Thu Hằng